La reforma educativa permitirá acceder a una FP superior con un curso puente

Este viernes el Consejo de Ministros debe votar una reforma de 4º de la ESO que introduce importantes cambios como un curso puente para acceder a la Formación profesional (FP) de grado superior y tres nuevas asignaturas optativas: Alimentación, Nutrición y Salud; Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora.



Además, todos los alumnos al finalizar la ESO, si no tienen el título de graduado, recibirán un certificado del nivel de adquisición de las competencias básicas o conocimientos alcanzados en esta etapa



Respecto al acceso a la FP de grado supeior, el Real Decreto de modificación de la FP, planteada por la Ley de Economía Sostenible, establece un curso "puente", con contenidos comunes del Bachillerato, para que los titulados de grado medio puedan acceder al superior.



Hasta ahora, para cursar FP superior había que tener aprobado el Bachillerato (dos cursos) o acceder por una prueba.



La idea, según han apuntado este jueves desde el Ministerio de Educación, es que no haya vías cerradas, sino "pasarelas verticales y horizontales" que faciliten la continuación de los estudios.



Acceso a PCPI con 15 años

El Real Decreto, que modifica la regulación de las enseñanzas mínimas de ESO de 2006, adelanta también el acceso genérico a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) a los alumnos de 15 años, aunque no hayan repetido.



Durarán dos años y estarán conformados por módulos obligatorios específicos asociados a la cualificación profesional de nivel 1; otros formativos de carácter general para poder seguir FP de grado medio; y unos adicionales voluntarios para obtener el título de ESO.



Esto debe favorecer, según Educación, mantener a los alumnos con dificultades en el sistema escolar, reducir el fracaso y abandono escolares, ya que la rigidez del sistema los expulsa e impide que sigan formándose a partir de los 16 años.

Nuevas asignaturas

Otra de las novedades es la introducción de tres nuevas asigunaturas optativas en 4º de la ESO: Alimentación, Nutrición y Salud; Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora. Hasta ahora las asignaturas optativas eran ocho.



Las materias optativas se ordenan ahora, de forma general, de la manera siguiente:



Opción 1: Educación Plástica y Visual; Latín; Música.



Opción 2: Biología y Geología; Física y Química; Tecnología.



Opción 3: Alimentación, Nutrición y Salud (nueva); Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (nueva); Tecnología.



Materias comunes a todas las opciones: Informática; Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora (nueva); Segunda Lengua Extranjera.



Los alumnos escogerán tres asignaturas de una misma opción; o dos de una más otra del resto de grupos o de las materias comunes.



Los centros deberán ofrecer siempre al menos dos asignaturas de cada una de las tres opciones y una de las materias comunes. Sea cual sea la opción elegida, el título de graduado en ESO será el mismo, con el mismo valor, y no condicionará para cursar estudios posteriores de Bachillerato o FP, según se ha insistido este jueves desde el Ministerio de Educación.



Fuentes del departamento han negado que las tres nuevas asignaturas optativas vayan a suponer un encarecimiento de la enseñanza, y serán impartidas por profesorado ya existente en los centros.



Certificado de competencias básicas

Por último, la tercera novedad será que todos los alumnos al finalizar la ESO, si no tienen el título de graduado, recibirán un certificado del nivel de adquisición de las competencias básicas o conocimientos alcanzados en esta etapa. Hasta ahora, los que no titulan no cuentan con un aval o un documento que determine las materias o cursos que han superado. Lo más probable es que las comunidades autónomas ya comiencen a realizar estos certificados a partir de junio de 2012.



Así, este certificado tendrá carácter oficial y validez en toda España y podrá permitir la exención de parte de las pruebas para la obtención más adelante del título de graduado en ESO o para el acceso a ciclos formativos de grado medio, en los términos en que determinen las administraciones educativas.