Rajoy saluda a Angela Merkel con un "How are you, Angela?"

El jefe del Ejecutivo español ha llegado puntual a su cita y a las 12.30 horas ha saludado a Merkel, quien le esperaba en el patio de la Cancillería.

"How are you, Angela?", le ha dicho Rajoy a la canciller, quien también le preguntó al español cómo estaba, pues se ha oído al presidente del Gobierno contestar con un "very well".

La mañana ha sido gélida en Berlín y Merkel le ha preguntado a Rajoy, que ha asistido a la ceremonia sin abrigo, si no tenía frío, pero él ha negado con un gesto.

Los dos líderes saludaron entonces a las respectivas delegaciones que les acompañan en el almuerzo de trabajo que celebran este mediodía en Berlín. Por parte española, han viajado con Rajoy su jefe de gabinete, Jorge Moragas, el director de la Oficina Económica de Moncloa, Alvaro Nadal, y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro.

Tras los saludos, Rajoy y Merkel han escuchado los respectivos himnos nacionales desde un pequeño podio situado en frente de la escultura de Chillida dedicada a Berlín.

Finalizados los himnos, Rajoy y Merkel han pasado revista a las tropas que les rendían honores y se han estrechado la mano mientras posaban durante unos segundos frente a las cámaras, antes de entrar en la Cancillería para iniciar el almuerzo de trabajo programado.