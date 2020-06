Rajoy reitera ante el Rey que no habrá referéndum el 1-O y apela al consenso político

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado que, en su reunión con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, han tocado cinco temas fundamentales.

1. Economía. Rajoy ha indicado que ha hablado con el Rey los últimos datos más relevantes en materia de economía como son los de empleo, que ha calificado de "positivos tanto los del paro como los de la seguridad social". "Estamos yendo por el camino correcto, debemos seguir con esta política económica. El objetivo es que en 2020 pueda haber en España 20 millones de españoles trabajando, y si se hace bien se puede lograr en el 2019".

Asimismo, Rajoy ha apelado al consenso entre los partidos, el Gobierno y las comunidades autónomas para lograr aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica en un año y ha recordado que en la anterior legislatura no era el momento de emprender negociaciones sobre este asunto, porque la economía "iba mejorable" y había una situación de "prequiebra". Ha dicho que la renovación del modelo fue acordado en la Conferencia de presidentes del pasado invierno y que el comité de expertos ya ha entregado al Gobierno su propuesta, por lo que "han cumplido con su parte". "Ahora les toca a los políticos" ha continuado Rajoy, quien ha precisado que no se puede hacer un modelo en el que la votación se gane por un margen pequeños de votos, sino que el Gobierno va "a intentar trabajar para que haya unanimidad".

2. Turismo. El presidente del Gobierno considera que los datos de turismo son "muy alentadores". "El turismo hoy emplea a más del 13% de los trabajadores en España, más de 2,5 millones de españoles trabajan en el sector del turismo y tenemos que cuidarlo, mimarlo y tratarlo bien". Por eso, Rajoy ha pedido "responsabilidad, sensatez y sentido común porque es uno de los sectores que más tira de la economía española y hay que cuidarlo".

3. Conflicto laboral en El Prat. Los trabajadores de la empresa Eulen Seguridad celebran una nueva jornada de paros parciales en el aeropuerto barcelonés de El Prat, en un conflicto que ya dura dos semanas. A lo largo de estos días, el comité de huelga y la dirección de Eulen han mantenido diversos encuentros, con la intervención también de Aena y con la mediación de la Consejería de Trabajo, reunidos en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Generalitat, en Barcelona.

"Pido a empresa y trabajadores, sensatez, sentido común y responsabilidad. No se puede en agosto crear una situación como la que se está creando y que nadie intente utilizar esta situación contra nadie con motivos políticos". "El objetivo -añade Rajoy- es devolver la normalidad con la máxima celeridad".

"Hacer política de esto no tiene ningún sentido. Que la Generalitat ejerza sus competencias. Aena es la misma empresa en toda España y sólo hay un problema puntual en un aeropuerto. Pido responsabilidad, que no se sea mezquino y no hacer política con esto", ha concluido.

4. Posición del Gobierno sobre Cataluña. Se ha mostrado "contento" de que el TC haya suspendido de manera cautelar la reforma que facilita la desconexión de Cataluña. "Se pretende hacer algo ilegal y contrario a las leyes y normas. Es una nueva patada al sistema democrático", ha indicado. "No va a haber referéndum porque España es un Estado de derecho y un país donde hay una ley que tenemos que cumplir todos, los primeros, los gobernantes", ha dicho Rajoy en la rueda de prensa.

Por otro lado, Rajoy ha solicitado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, caminar juntos frente al referéndum independentista que se quiere convocar el 1 de octubre en Cataluña, en vez de abrir debates como la reforma de la Constitución. A su entender, en este momento es una "prioridad inexcusable" que haya un acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos ante ese desafío y cometerían "un error" si no lo hacen. Al ser preguntado si va a apoyar la iniciativa del PSOE de proponer una comisión de estudios en el Congreso en septiembre para la reforma del modelo territorial que siente las bases para una futura reforma de la Carta Magna, Rajoy espera que "en este tema el PP, el PSOE y Ciudadanos vayamos juntos, me parece razonable"

Asimismo, ha explicado cuál es la posición del Gobierno sobre Venezuela: "condena de la violencia, exigencia de elecciones libres y democráticas y liberación de todos los presos políticos (más de 600). España defiende para Venezuela lo mismo que para España: respeto, libertad y democracia". Asimismo, sostiene que "el gobierno no reconoce la Asamblea Constituyente, ni a ella ni ninguna de las decisiones que adopte por ser ilegal".

5. Reunión en Francia el día 28 con Angela Merkel, Emmanuel Macron y Paolo Gentiloni donde abordarán temas como "el futuro europeo".

Por otro lado, Rajoy ha asegurado que se siente "en forma" para poder ganar las próximas elecciones tras subrayar que en el PP están "muy animados y con muchas ganas", a pesar de que la encuesta del CIS refleja que el PSOE ha recortado distancia con los populares.