Rajoy insiste en que hasta que ETA no deje las armas no hay nada que cambiar

Rajoy ha dicho que España es un país serio y que por lo tanto no ve riesgo de rescate, pero piensa que es triste que se especule con ello. También ha respondido a Zapatero ya que el presidente del Gobierno acusó a los populares de no apoyar los planes del Gobierno.

El líder de los populares ha recordado: “cuando de buena fe le dijimos no gastes lo que no tienes, no aumentes el déficit público, cuidado con el Plan E, no es bueno aumentar la deuda pública, hay que hacer reformas.. ,si nos hubiera hecho caso, las cosas hubieran ido mucho mejor en este país”.