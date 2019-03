Rajoy: "Un gobierno de coalición presidido por el señor Zapatero es impensable"

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró que "no aceptaría" un gobierno de coalición presidido por José Luis Rodríguez Zapatero porque, según recalcó, no cree en el jefe del Ejecutivo ni en sus políticas económicas.



"Un gobierno de coalición presidido por el señor Zapatero hoy en día es impensable", enfatizó.



El presidente de los 'populares' precisó que sí que apuesta por que en los "asuntos de estado" haya un "gran acuerdo" entre los dos grandes partidos. Según subrayó, "siempre" ha creído en los pactos de Estado en temas como el modelo territorial, la lucha contra el terrorismo, la justicia o las pensiones.



Rajoy hizo estas declaraciones en un encuentro informativo organizado por el Foro Nueva Economía, al que acudieron la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, la portavoz parlamentaria en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y el presidente de Caja Madrid y ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Todos ellos posaron conjuntamente antes del inicio de la reunión.



LEY DE CAJAS DE AHORROS

Rajoy ha avanzado que su partido propondrá en la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros que las entidades que lo deseen puedan separar la actividad bancaria de la fundacional, crear cuotas participativas con derechos de voto y "una definición más precisa de la normativa de los Sistemas Institucionales de Protección". Según explicó, el objetivo es facilitar la captación de capital en los mercados.



Además, el líder de la oposición afirmó que es preciso hacer "alguna reforma" en el ámbito institucional de las cajas de ahorros, como hacer "incompatible" la condición de cargos políticos con la de miembro de algún órgano de gobierno de las cajas.



CLARIFICAR LOS CONTRATOS

El líder popular llamó a reformar la negociación colectiva para dar mayor peso a los convenios de empresa sobre los sectoriales y así, entre otras cuestiones, dar "mas facilidad para el descuelgue", que "no puede limitarse sólo a lo salarial, sino que debe abarcar todas las comisiones de trabajo".



En este sentido, afirmó que es necesario una regulación "clara, sencilla y aplicable" de la extinción de los contratos. "La inexistencia de esta regulación es un freno para la creación de empleo estable", añadió.