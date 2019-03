Rajoy, convencido de que ganará sea ante "Zapatero, Pepiño, Rubalcaba o Chacón"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha mostrado convencido este martes de que ganará las próximas elecciones generales sea quien sea el candidato de los socialistas, entre los que ha citado al actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba; el ministro de Fomento, José Blanco; o la titular de Defensa, Carme Chacón.

"Nos trae completamente sin cuidado si el candidato va a ser Zapatero o Rubalcaba o Pepiño o la Chacón. Nos trae sin cuidado, lo que va a haber en España es un cambio político y, por tanto, ese tema ha perdido ya su importancia", ha proclamado Rajoy en Ciudad Real, en la clausura de la Junta regional del partido, cosechando un aplauso del auditorio.

En su discurso, Rajoy ha recalcado que el Partido Popular está "preparado" para gobernar el país. De hecho, ha afirmado que en su formación hay personas "muy preparadas para afrontar los grandes retos del futuro". "Sabemos gobernar y las cosas se pueden hacer y se van a hacer de otra manera", ha aseverado.

El líder de la oposición ha asegurado que en este momento hay mucha gente que lo está "pasando mal" y ha subrayado que el Partido Popular está "dispuesto y deseoso" de ayudarles porque "España con un Gobierno minímamente normal sale de la crisis" como ocurrió en otras ocasiones. A su entender, es necesario recuperar la confianza, algo que "no es posible" con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

"No hay confianza en la gestion del Gobierno de España y es lógico que no la haya. Es muy difícil confiar en alguien que tiene un criterio que cambia cada media hora, que es lo peor que puede ocurrir en la vida. Lo que no se puede es cambiar de criterio cada cuarto de hora porque eso genera incertidumbre, dudas y desconfianza".

Un Gobierno "centrista e integrador"Rajoy ha manifestado que el PP trabajará para "construir un Gobierno en el que todo el mundo se sienta representado, moderado, centrista, integrador y reformista". "Y vamos a apelar a todos en las autonómicas y en las generales, el problema en España no es ideológico, es un problema de competencia , a la hora de gestionar los asuntos públicos", ha resaltado.

En su opinión, "gobernar cuando no pasa nada es muy fácil" pero "en momentos difíciles se requiere de algo más que talante, ciudadanía y bonitas palabras". "Yo no creo en ese Gobierno pero el PP en lo que sea razonable y vaya en la buena dirección estará en la defensa del interés general de los españoles, en lo que no estamos es en las políticas disparatas que nos han conducido a la triste situación de estos momentos", ha señalado.

El lider de la oposición se ha mostrado convencido de que el cambio "va a empezar ahora en el sur de España" y ha citado a Castilla-La Mancha, Andalucía y Extramadura. Y en ese cambio, ha continuado, el PP tiene que "convocar a todos e integrar a todos".

Rajoy ha asegurado que el cambio en Castilla-La Mancha es una "necesidad" y se ha mostrado convencido de que en los próximos meses los socialistas se dedicarán a "cascarle a la oposición". "Probablemente se estén entrenando para lo que van a tener que hacer a partir del 22 de mayo", ha concluido.