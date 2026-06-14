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PARTIDO POPULAR
El PP lanza una web con "el mapa de la corrupción" del PSOE
El Partido Popular cifra en más de 1.800 los años de prisión que podrían sumar los investigados en caso de condena.
Ante las investigaciones que, de una forma u otra, salpican a los socialistas, el Partido Popular ha publicado hoy la web La-trama-PSOE-punto.es; en el portal se reúnen los procesos judiciales que, según los populares, afectan al entorno socialista y al círculo de Pedro Sánchez.
Latramapsoe.es incluye una infografía con las causas abiertas, el número de investigados y los delitos que el PP atribuye a cada caso. En total, los populares recogen en el sitio web 15 procedimientos judiciales, 94 investigados y 19 tipos de delito, como organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales o tráfico de influencias.
El partido también hace un cálculo de las penas que podrían imponerse si hubiera condenas, y según el balance de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, los investigados podrían sumar hasta 1.817 años de prisión.
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