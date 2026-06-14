El PP lanza una web con "el mapa de la corrupción" del PSOE

Ante las investigaciones que, de una forma u otra, salpican a los socialistas, el Partido Popular ha publicado hoy la web La-trama-PSOE-punto.es; en el portal se reúnen los procesos judiciales que, según los populares, afectan al entorno socialista y al círculo de Pedro Sánchez.

Latramapsoe.es incluye una infografía con las causas abiertas, el número de investigados y los delitos que el PP atribuye a cada caso. En total, los populares recogen en el sitio web 15 procedimientos judiciales, 94 investigados y 19 tipos de delito, como organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales o tráfico de influencias.

El partido también hace un cálculo de las penas que podrían imponerse si hubiera condenas, y según el balance de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, los investigados podrían sumar hasta 1.817 años de prisión.

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