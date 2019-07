El cantautor y político Lluís Llach ha pedido a los partidos políticos favorables a la independencia una "unidad estratégica", antes de reunirse en Waterloo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el actual presidente Quim Torra y otros políticos catalanes.

El exdiputado ha dicho ante la puerta de la llamada 'Casa de la República', donde se han reunido, que esa "unidad estratégica" de los partidos es lo que exige "mucha gente". Según ha explicado, su visita a Waterloo, al sur de Bruselas, servirá para presentar e informar de los trabajos llevados a cabo desde octubre de 2018 por el organismo que preside: el Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social. Llach ha incidido en que no se está trabajando en "una Constitución", sino que se trata de un "mapa de carreteras" en el que poder ver cómo "la gente quiere que sea este país", en referencia a una hipotética Cataluña independiente. "Después es la responsabilidad de los políticos y la fuerza social de que se lleve a cabo", ha advertido el cantante, que entró en la política institucional en el año 2015, cuando fue escogido diputado de la coalición independentista Junts pel Sí. Los partidos independentistas votaron separados en la frustrada investidura de Pedro Sánchez.

En referencia a los datos de la encuesta publicada por el Centro de Estudios de Opinión, en la que el "no" a la independencia gana por primera vez desde junio de 2017, Llach ha recordado que "el problema es que podamos ejercer la democracia", reafirmándose en el derecho de autodeterminación. "Dudo que haya un solo representante de una fuerza independentista" que "diga que no va a aceptar" un resultado en el que no salga vencedor, ha dicho Llach, que ha asegurado que esa situación "está asumida" por los independentistas y la sociedad. Puigdemont se reúne hoy también con los nuevos cuatro miembros del llamado Consejo de la República: la diputada del Parlamento catalán Aurora Madaula, la exdirectora general de Memoria Democrática Carme Garcia, el secretario general de la Crida Nacional, Antoni Morral, y Marta Sibina, perteneciente a Som Alternativa