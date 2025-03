La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran "amnistiable" la malversación del 'procés'

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont insiste en que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para aplicarle la amnistíay considera que la competencia es del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña "porque Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña".

El magistrado Llarena rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Una decisión recurrida por las defensas y que ahora ha tenido la vista pública para la exposición de los recursos de apelación presentados contra la decisión de Pablo Llarena. La Sala de Apelaciones ha escuchado también a la Fiscalía, la Abogacía del Estadoy la acusación popular ejercida por Vox.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han mostrado a favor de que se le aplique la ley que delitos 'procés'.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye ha defendido que el Supremo no es el Tribunal con las competencias para aplicar la amnistía a los procesados del 'procés'. "Sin lugar a duda tenemos razón", ha manifestado. "Podemos acogernos al voto particular de Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada", ha añadido.

Así, Boye insiste en que cualquier decisión que adopte el Supremo "conllevaría la vulneración del juez prestablecido por la ley", porque debería pronunciarse el TSJ catalán. En la misma línea se ha pronunciado el abogado de Puig y de Marta Rovira. "El instructor se declaró incompetente".

La Fiscalía ve amnistiable la malversación y Vox en contra

La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se ha mostrado a favor de que el tribunal estime de los recursos de los líderes independentistas. La Fiscalía sostiene que los encausados no tenían el "fin" de beneficiarse económicamente con la consulta del 1-O, por lo que ha defendido "la amnistiabilidad de los hechos".

Además, descarta que la actuación de Puigdemont, Comín y Puig supusiera un daño a los intereses económicos de la Unión Europea, como señaló Llarena: "Los fondos pertenecían a la Generalitat y esto está acreditado", ha apuntado.

También la Abogacía del Estado ha pedido este lunes al tribunal de apelación del Supremo que estime los recursos de apelación que presentaron Puigdemont, Comín y Puig.

Por otra parte, Vox ha mostrado su oposición a corregir la decisión de Llarena de no amnistiar la malversación del 'procés'. "Si un acto es ilícito no puede ser amparado por ninguno de los instrumentos de derecho, mucho menos por esta ley de amnistía. No es poque el Supremo haya tenido una interpretación extravagante, es porque así lo dijo el Constitucional con las leyes de desconexión", ha señalado Marta Castro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com