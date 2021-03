El PSOE y Podemos discrepan de nuevo por la monarquía

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, que también es la ministra de Hacienda, ha intentado frenar la sospecha de que la Agencia Tributaria pueda haber dedicado a Juan Carlos I un trato que no concede al común de los contribuyentes. Nueve partidos han registrado una petición en el Congreso para que se investigue a los miembros de la Casa Real. El sector PSOE del Gobierno no oculta su rechazo ante las posibles irregularidades de Juan Carlos I con Hacienda. Pero no son partidarios de que se investiguen en el Congreso. Es lo contrario de lo que opina el sector Podemos.

La historia se repite

Por enésima vez los socios de investidura de Pedro Sánchez, vuelven a pedir una comisión de investigación a Juan Carlos I, esta vez no la firman ni PNV ni Podemos. "¿Por qué Hacienda no actúa?¿De dónde sale ese dinero? Hay muchas preguntas sobre la mesa que justifican esa comisión de investigación" afirman desde Compromís.

Aunque no la firme Podemos podría apoyarla o pedir una más específica. Y el PSOE vuelve a decir que no, que su sitio es la investigación judicial. "Las Cortes generales tienen muchas funciones, importantísimas, entre ellas no está esta" asegura el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas.

Argumento que siempre ha defendido el PP. "Nuestra posición sigue siendo la misma" afirma Cuca Gamarra. Y esa es que votarán no a la comisión, igual que VOX. Ya lo hicieron en enero. PSOE PP Y VOX denegaron en la mesa del Congreso otra, que por primera vez, contaba con el visto bueno de los letrados de la cámara.

Más allá de la investigación Ciudadanos pone el foco en el desencanto con el Rey emérito. "Cada noticia que sabemos es un mazazo de decepción para millones de españoles" explica Inés Arrimadas.

Y la última es el comunicado a El MUNDO del primo de Juan Carlos I, él fue el que le regaló viajes y estancias por valor de 8 millones de euros a través de su Fundación y por lo que ha hecho la última regularización. Alvaro de Orleans Borbón asegura que su Fundación no es una sociedad pantalla.