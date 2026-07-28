Los alcaldes de los municipios afectados por los incendios reclaman más medios y critican la falta de información

Los alcaldes de varios de los municipios golpeados por la oleada de incendios forestales que afecta a distintos puntos de España han expresado su preocupación por una situación que, aseguran, les mantiene desde hace días sin apenas descanso. Mientras continúan las labores de extinción, los regidores reclaman un refuerzo urgente de los medios disponibles y una mayor coordinación para hacer frente a unos fuegos que califican de "muy voraces".

El alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado, ha descrito la imprevisibilidad de las llamas con una comparación gráfica: "Es un gatito que duerme, pero por el día puede ser un gran león". Un comportamiento que, según explica, obliga a mantener la máxima vigilancia ante el riesgo de que el fuego vuelva a reactivarse.

Desde Valdemaqueda, su alcalde, Ricardo Meneses, reconoce el enorme desgaste que está provocando la emergencia. "Estamos todos muy afectados y muy destrozados", afirma, al tiempo que destaca el esfuerzo de los equipos que trabajan sobre el terreno, muchos de los cuales apenas logran descansar "un par de horas al día".

Entre las principales reivindicaciones de los responsables municipales figura el incremento de recursos para combatir los incendios. "más medios aéreos, terrestres, lo que se pueda" y recuerda que la pérdida del entorno natural supone un golpe especialmente duro para los vecinos. "No es solo perder el monte; nosotros lo sentimos como nuestro", señala.

A la lucha contra las llamas se suma la dificultad para responder a la preocupación de los ciudadanos. La alcaldesa de Casavieja, Vanessa Muñoz, admite que la falta de información complica la gestión de la crisis y le impide ofrecer respuestas claras a los vecinos desalojados. "Me piden explicaciones que muchas veces yo no puedo darles. Está siendo muy duro", lamenta.

Por su parte, la alcaldesa ha querido destacar la labor de quienes permanecen en primera línea. A su juicio, el esfuerzo de los efectivos desplegados y de los vecinos que han colaborado en las tareas de protección ha evitado daños aún mayores. "Sin ellos hubiéramos perdido muchas más casas", asegura.

Por otro lado, Germán Ulloa, alcalde de Piedralaves, reconoce que la magnitud de esta oleada de incendios "ha sobrepasado todos los límites de cualquier operativo".

Mientras tanto, en algunos municipios comienza a crecer el malestar por la prolongación de las evacuaciones. El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral, considera que mantener cerradas determinadas localidades cuando el fuego ya no supone una amenaza directa carece de sentido. "No interesa tener un municipio cerrado por si acaso. 'Por si acaso' no me vale", sostiene.

"Ya no tiene sentido que el pueblo esté vacío. La gente necesita trabajar, necesita volver a la normalidad", reclama David Segovia, alcalde de Pedro Bernardo, insistiendo en la necesidad de facilitar cuanto antes el regreso de los vecinos a sus hogares siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Las reclamaciones de los alcaldes reflejan la complicada situación que viven numerosos municipios afectados por los incendios de este verano, donde la prioridad sigue siendo controlar unos fuegos que han obligado a miles de personas a abandonar sus casas y han puesto al límite la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

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