Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

incendios

La tierna historia de Bilal, el niño invidente de 4 años desalojado por culpa de los incendios en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han pasado un rato con el menor desalojado de su pueblo por las llamas.

Bilal, el niño invidente de 4 años que ha sido realojado por culpa de los incendios

Bilal, el niño invidente de 4 años que ha sido realojado por culpa de los incendios | REDES SOCIALES

Publicidad

Pepe Ribas
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional han estado con Bilal, un niño invidente de 4 años que ha tenido que ser reubicado en Alcobendas desde uno de los pueblos afectados por los incendios. El pequeño ha sido la nota más alegre de la tragedia provocada por los incendios que azotan a Madrid, Ávila y otros territorios.

Un momento de desconexión

El menor ha podido disfrutar de la compañía de los agentes durante un rato para desconectar de la situación provocada por los incendios que afectan a su pueblo y que provocó que tuviera que ser desalojado y reubicado en Alcobendas. En un vídeo publicado por la Policía Nacional en la red social 'X' se ha podido observar el trato cercano y cariñoso de los agentes con el pequeño Bilal.

La Policía Nacional, muy cercana con el pequeño

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han vestido al menor con un chaleco del cuerpo y le han mostrado por dentro cómo funciona el vehículo policial. Los cuerpos policiales han querido enseñarle al niño qué herramientas tiene el coche que utilizan los agentes para patrullar. Le han explicado el funcionamiento de la sirena y de las luces con el objetivo de distraer al pequeño de la situación extraordinaria que vive a causa de los incendios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Felipe VI destaca la coordinación ejemplar en todos los sentidos: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

El Rey ha destacado la coordinación que está siendo ejemplar en todos los sentidos: "unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

Publicidad

España

Carles Puigdemont

Una jueza procesa a tres mossos acusados de ayudar a Puigdemont a huir en 2024

Pedro Sánchez comparece a los medios desde el puesto de mando avanzado en Castellón.

Pedro Sánchez pide precaución ante las "más de 170.000 hectáreas calcinadas": Es "multiplicar por seis el total" respecto al año pasado

Imagen de Begoña Gómez

Las acusaciones populares piden 13 años de cárcel para Begoña Gómez y que Sánchez y Bolaños declaren como testigos

Feijóo visita el puesto de mando del incendio de Madrid y advierte de que la temporada "no ha hecho más que empezar"
INCENDIOS FORESTALES

Feijóo visita el puesto de mando del incendio de Madrid y advierte de que la temporada "no ha hecho más que empezar"

Ayuso anuncia un plan de recuperación mientras continúa activo el mayor incendio de la historia de Madrid
INCENDIOS FORESTALES

Ayuso anuncia un plan de recuperación mientras continúa activo el mayor incendio de la historia de Madrid

El Rey ha destacado la coordinación que está siendo ejemplar en todos los sentidos: "unidos se puede afrontar cualquier riesgo"
Incendios Forestales

Felipe VI destaca la coordinación ejemplar en todos los sentidos: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

Los monarcas se han desplazado al incendio de la sierra Oeste de Madrid desde un polideportivo situado en Villamanta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado para gestionar las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo
INCENDIO

Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno declarará las zonas afectadas por los incendios como gravemente dañadas

Sánchez ha anunciado que declarará este martes como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil los territorios perjudicados por los incendios forestales, una medida que permitirá activar ayudas para los damnificados.

Feijóo insta a actuar con responsabilidad para trabajar juntos ante las llamas: "Todos somos uno"

Feijóo insta a actuar con responsabilidad para trabajar juntos ante las llamas: "Todos somos uno"

Juan Bravo

Los incendios atizan el choque entre los líderes políticos: "Mientras unos insultan, otros colaboran"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado

Sánchez señala que se abre una ventana de oportunidad contra el incendio de Madrid y Ávila aunque la situación es compleja

Publicidad