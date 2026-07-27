La tierna historia de Bilal, el niño invidente de 4 años desalojado por culpa de los incendios en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han estado con Bilal, un niño invidente de 4 años que ha tenido que ser reubicado en Alcobendas desde uno de los pueblos afectados por los incendios. El pequeño ha sido la nota más alegre de la tragedia provocada por los incendios que azotan a Madrid, Ávila y otros territorios.

Un momento de desconexión

El menor ha podido disfrutar de la compañía de los agentes durante un rato para desconectar de la situación provocada por los incendios que afectan a su pueblo y que provocó que tuviera que ser desalojado y reubicado en Alcobendas. En un vídeo publicado por la Policía Nacional en la red social 'X' se ha podido observar el trato cercano y cariñoso de los agentes con el pequeño Bilal.

La Policía Nacional, muy cercana con el pequeño

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han vestido al menor con un chaleco del cuerpo y le han mostrado por dentro cómo funciona el vehículo policial. Los cuerpos policiales han querido enseñarle al niño qué herramientas tiene el coche que utilizan los agentes para patrullar. Le han explicado el funcionamiento de la sirena y de las luces con el objetivo de distraer al pequeño de la situación extraordinaria que vive a causa de los incendios.

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