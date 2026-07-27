Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

INCENDIOS

El Gobierno defiende que los medios desplegados en los incendios son suficientes: "Han sido importantísimos"

Mientras tanto, la oposición critica que la flota de hidroaviones está incompleta y obsoleta. Afirman que una vez acabe la situación de emergencias, habrá que buscar responsables.

Marlaska atendiendo a los medios

El Gobierno defiende que los medios desplegados en los incendios son suficientes "han sido importantísimos" | Europa Press

Publicidad

Esther Alcázar
Publicado:

Ante la situación de emergencia que estamos viviendo en España con los incendios, muchos se preguntan: ¿Hay suficientes medios? Para el Gobierno, sí. Defienden un despliegue sin precedentes: "Los medios empleados han sido importantísimos" afirmaba el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Sin embargo, en los últimos días el foco de la polémica se ha centrado en la flota de hidroaviones. Hace cuatro años el gobierno licitaba un contrato para ampliarla, llegando a admitir que había que modernizarla. Incluso, que en ocasiones estaba inoperativa durante mucho tiempo. Por eso, el Ejecutivo compró varios aviones pero con un problema: los tiempos de espera. Precisamente eso le recrimina la oposición, no haber previsto esa situación: "Qué ha pasado para que no esté toda la flota disponible" se preguntaba esta mañana Cuca Gamarra, Vicesecretaria del Partido Popular.

Sin embargo para Sara Aagesen, Ministra para la Transición Ecológica, la situación es muy diferente "nuestra flota no ha sido mermada, trabaja de forma eficiente". Los populares son contundentes y afirman que una vez acabe la situación de emergencia, pedirán responsabilidades.

Mientras, Moncloa sigue insistiendo en un pacto de Estado contra el cambio climático. Lo defendía el Presidente del Gobierno esta misma mañana "esta sí que es una prioridad nacional". Y tienden la mano al PP para negociar un acuerdo a la vez, eso sí, que aprovechan la ocasión para reavivar la bronca política: "en lugar de llorar lo que tiene que saber hacer es administrar" señalaba la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en rueda de prensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Santos Cerdán se saca el carnet de camión y busca una nueva vida lejos de la política

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’

Publicidad

España

Marlaska atendiendo a los medios

El Gobierno defiende que los medios desplegados en los incendios son suficientes: "Han sido importantísimos"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’

Santos Cerdán se saca el carnet de camión y busca una nueva vida lejos de la política

Imagen de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez

El Gobierno aplaza hasta septiembre la aprobación del real decreto de la vivienda

Carles Puigdemont
Puigdemont

Una jueza procesa a tres mossos acusados de ayudar a Puigdemont a huir en 2024

Pedro Sánchez comparece a los medios desde el puesto de mando avanzado en Castellón.
Incendio Castellón

Pedro Sánchez pide precaución ante las "más de 170.000 hectáreas calcinadas": Es "multiplicar por seis el total" respecto al año pasado

Imagen de Begoña Gómez
BEGOÑA GÓMEZ

Las acusaciones populares piden 13 años de cárcel para Begoña Gómez y que Sánchez y Bolaños declaren como testigos

El nuevo escrito de acusación se presenta tras los cambios introducidos por la Audiencia Provincial de Madrid.

Feijóo visita el puesto de mando del incendio de Madrid y advierte de que la temporada "no ha hecho más que empezar"
INCENDIOS FORESTALES

Feijóo visita el puesto de mando del incendio de Madrid y advierte de que la temporada "no ha hecho más que empezar"

El líder de la oposición ha querido conocer de primera mano la evolución del operativo desde Navalcarnero, al igual que esta misma mañana lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ávila.

Ayuso anuncia un plan de recuperación mientras continúa activo el mayor incendio de la historia de Madrid

Ayuso anuncia un plan de recuperación mientras continúa activo el mayor incendio de la historia de Madrid

El Rey ha destacado la coordinación que está siendo ejemplar en todos los sentidos: "unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

Felipe VI destaca la coordinación ejemplar en todos los sentidos: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado para gestionar las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo

Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno declarará las zonas afectadas por los incendios como gravemente dañadas

Publicidad