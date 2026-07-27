El Gobierno defiende que los medios desplegados en los incendios son suficientes: "Han sido importantísimos"

Ante la situación de emergencia que estamos viviendo en España con los incendios, muchos se preguntan: ¿Hay suficientes medios? Para el Gobierno, sí. Defienden un despliegue sin precedentes: "Los medios empleados han sido importantísimos" afirmaba el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Sin embargo, en los últimos días el foco de la polémica se ha centrado en la flota de hidroaviones. Hace cuatro años el gobierno licitaba un contrato para ampliarla, llegando a admitir que había que modernizarla. Incluso, que en ocasiones estaba inoperativa durante mucho tiempo. Por eso, el Ejecutivo compró varios aviones pero con un problema: los tiempos de espera. Precisamente eso le recrimina la oposición, no haber previsto esa situación: "Qué ha pasado para que no esté toda la flota disponible" se preguntaba esta mañana Cuca Gamarra, Vicesecretaria del Partido Popular.

Sin embargo para Sara Aagesen, Ministra para la Transición Ecológica, la situación es muy diferente "nuestra flota no ha sido mermada, trabaja de forma eficiente". Los populares son contundentes y afirman que una vez acabe la situación de emergencia, pedirán responsabilidades.

Mientras, Moncloa sigue insistiendo en un pacto de Estado contra el cambio climático. Lo defendía el Presidente del Gobierno esta misma mañana "esta sí que es una prioridad nacional". Y tienden la mano al PP para negociar un acuerdo a la vez, eso sí, que aprovechan la ocasión para reavivar la bronca política: "en lugar de llorar lo que tiene que saber hacer es administrar" señalaba la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en rueda de prensa.