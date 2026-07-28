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El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret y anula su condena por el referéndum independentista del 1 de octubre

La exconsellera se convierte en la primera integrante del Govern de 2017 en beneficiarse de la ley, mientras otra causa relacionada con Puigdemont sigue avanzando en los tribunales.

Meritxell Serret

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El Tribunal Supremo ha acordado aplicar la ley de amnistía a Meritxell Serret, exconsellera del Govern de Cataluña durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. La decisión extingue la condena por un delito de desobediencia que pesaba sobre la dirigente catalana y deja sin efecto tanto la inhabilitación como la multa que le fueron impuestas.

Con esta resolución, Serret se convierte en la primera exconsellera del Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont en beneficiarse de la ley de amnistía aprobada para los hechos vinculados al procés. El alto tribunal considera que la condena queda extinguida tras la entrada en vigor de la norma.

La exdirigente catalana formó parte del Govern como consellera de Agricultura durante el referéndum del 1-O y, años después, ocupó la Conselleria de Acción Exterior bajo la presidencia de Pere Aragonès. Había sido condenada a un año de inhabilitación para cargo público y al pago de una multa de 12.000 euros por desobediencia.

La primera exconsellera beneficiada por la amnistía

La resolución del Supremo supone uno de los primeros pronunciamientos del alto tribunal sobre la aplicación de la ley de amnistía a antiguos miembros del Ejecutivo catalán. En el caso de Serret, la decisión implica la extinción de todas las responsabilidades penales derivadas de los hechos por los que fue condenada.

No obstante, la situación judicial del resto de dirigentes vinculados al procés continúa pendiente de nuevas resoluciones específicas, por lo que cada caso seguirá analizándose de forma individual.

Otra causa vinculada a Puigdemont continúa adelante

La decisión del Supremo coincide con otra novedad judicial relacionada con el expresidente catalán Carles Puigdemont. Un juzgado de Barcelona ha decidido continuar el procedimiento contra tres agentes de los Mossos d'Esquadra que presuntamente habrían facilitado la huida de Puigdemont tras su visita a Barcelona hace dos años.

La magistrada mantiene abierta la causa después de que la Audiencia Provincial ordenara reactivar el procedimiento y ha concedido un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o, por el contrario, pidan el archivo de las actuaciones.

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