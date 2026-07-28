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El Gobierno concede un indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borràs

A la exdirigente de Junts se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años.

Laura Borràs

El Gobierno concede un indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borràs | Europa Press

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Daniel Caballero
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El Gobierno ha aprobado un indulto parcial para la expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs, que verá reducida su condena de prisión de cuatro años, seis meses y un día a dos años, mientras que se mantienen la multa impuesta y la pena de inhabilitación de cuatro años y un día.

La exdirigente de Junts figura entre los cinco indultos parciales acordados por el Consejo de Ministros en su última reunión antes del parón estival. El Ministerio de Justicia ha explicado que la medida se ajusta a la propuesta formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fue el órgano encargado de dictar la sentencia y que ya consideró que la pena de prisión impuesta resultaba "desproporcionada y excesiva".

Entre los beneficiados también se encuentra el artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, otros ocho de inhabilitación y al pago de una multa. El Ejecutivo ha conmutado la pena de cárcel que aún tenía pendiente de cumplir, aunque mantiene el resto de las condenas. Según Justicia, el indulto responde a razones humanitarias vinculadas a su estado de salud y llega tras una petición respaldada por numerosos artistas y profesionales del sector audiovisual.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha concedido un indulto parcial al exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez. La medida sustituye la pena de tres años de prisión por otra de dos años, mientras que se mantiene la inhabilitación de siete años. La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, además del respaldo de las agrupaciones locales del PP y del PSOE, del Ayuntamiento de Linares y de una asociación vecinal que promovió una campaña de recogida de firmas.

Por último, el Gobierno ha aprobado el indulto parcial de dos particulares condenados por delitos contra la salud pública. En ambos casos, las penas de prisión de tres años y de cuatro años y medio quedan sustituidas por condenas de dos años. Los dos expedientes contaban con informes favorables tanto de los tribunales sentenciadores como de la Fiscalía.

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