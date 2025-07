El PSOE intenta recomponerse tras el escándalo Cerdán mientras el PP exhibe unidad

"Usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave vaticano, ándese con ojo señor Feijóo porque uno entra Papa y sale cardenal", así ironizaba Pedro Sánchez con el Congreso Nacional del PP en una sesión de control al Gobierno en el Congreso en mayo. Las tornas han cambiado mucho desde entonces. Se espera que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, salga reforzado de esta cita, mientras que el PSOE llega debilitado a su Comité Federal en pleno estallido del Caso Cerdán.

El PSOE intenta renovar su imagen

Según fuentes de Ferraz, se espera que sea un Comité Federal "largo e intenso", en el que varios dirigentes pidan la palabra. Aunque todo apunta que habrá cierra de filas con Sánchez y la única voz crítica será el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

A menos de 24 horas de su arranque, empiezan a conocerse los cambios en la Ejecutiva tras días de hermetismo en la cúpula socialista. El cometido principal es renovar la imagen después del golpe que ha supuesto para el partido la imputación y entrada en la cárcel de su exsecretario de organización, Santos Cerdán. Su puesto lo ocupará Rebeca Torró hasta ahora secretaria de Estado de Industria. Junto a ella habrá además tres secretarios adjuntos con el objetivo de repartir el poder y no volver a cometer el mismo error.

Todo el núcleo duro de Cerdán saldrá también de la ejecutiva, incluida de la portavoz Esther Peña, que será sustituida por la diputada Montse Mínguez, mano derecha de Patxi López en el Congreso.

Hoy en Ferraz celebran los anuncios. “No puedo más que alegrarme de que vuelva a ser una mujer la que ocupe la secretaría general del partido”, ha declarado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. "Significa un cambio de enfoque", ha defendido la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

No opinan lo mismo algunos críticos como el expresidente de Aragón, Javier Lambán. "No estamos cogiendo el toro por los cuernos, haciendo un apaño de la Comisión Ejecutiva Federal no se soluciona el problema", ha insistido Lambán.

Se espera además que haya más novedades, aunque la duda es a qué nivel. Fuentes socialistas apuntan a que también saldrá algún ministro y secretario general.

De momento, esta tarde Sánchez hará una reunión previa con hasta 60 mujeres dirigentes del partido y responsables de Igualdad. La intención es poner sobre la mesa medidas para reforzar esta materia en las que se ha estado trabajando a lo largo de la semana.

La unidad será la tónica del Congreso Nacional del PP

La situación se presenta muy distinta para el Partido Popular. Feijóo saldrá reforzado del Congreso Nacional, en el que se ratificará la unidad entorno a su figura. Presentan los cambios anunciados como una mejora del equipo de cara a estar preparados para un escenario electoral que -opinan- puede precipitarse.

De ahí que quieran diferenciarse de los socialistas. Tachan de "maquillaje" los anuncios del PSOE y hablan de un comité "funeral". "Por mucho que cambie de caras, el único cambio que tiene que aprobar este fin de semana el Comité Federal del PSOE es el de Pedro Sánchez, que lidera un partido de corrupción hasta las cejas", critican fuentes populares.

La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, señala que el objetivo del XXI Congreso Nacional del PP será decir "qué queremos hacer" para los españoles, no de pactos con terceros, y defiende la "política de puentes" en lugar de la política de "aritmética con otros partidos" que -asegura- practica el PSOE.

