El PSC se niega a participar en la consulta si se vincula con la independencia

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha dado a entender que su partido difícilmente participará en el "Pacto nacional por el derecho a decidir" ya que éste no se plantea de manera "neutral", sino que se vincula con la independencia, una opción que los socialistas rechazan frontalmente.

"Todo lo que hemos conocido nos indica que no podemos estar -en el pacto por la consulta-. Estamos profundamente decepcionados y preocupados tras esta cumbre porque para el Govern la consulta no es un principio democrático, sino un instrumento para la independencia", ha dicho Navarro en un tono que él mismo ha definido como "duro".

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, el líder del PSC ha pronosticado que su partido seguramente no estará en el pacto por la consulta que quiere impulsar el Govern ya que en este momento "no se dan las condiciones" que piden los socialistas -que pasan por que el derecho a decidir se separe del objetivo de la independencia y que se dejen de construir las llamadas "estructuras de Estado"-, y además, no cree que el ejecutivo de Artur Mas atienda sus reclamaciones en este sentido.

"Ni Chacón, ni Rubalcaba ni el PSC queremos que Cataluña se separe de España", dijo Navarro

Navarro también ha dejado claro que en la contundencia de las declaraciones que ha efectuado tras la cumbre no ha influido en ningún caso que la exministra Carme Chacón haya publicado una carta en varios medios donde le reclamaba que no participara en el pacto por la consulta y se situara "enfrente" de Mas y no a su lado.

"Ni Chacón ni Rubalcaba están a favor de la consulta, pero el PSC sí. Sin embargo hay una cosa que nos une a los tres, que es que ninguno de los tres queremos que Cataluña se separe del resto de España", ha subrayado. No obstante sí ha evidenciado su malestar por el momento y la forma en que Chacón ha reiterado su oposición a la consulta al asegurar que una misiva en dos diarios "no es la mejor manera de recibir sugerencias".

Los socialistas catalanes, que consideran que la epístola de la exministra de Defensa está fuera de lugar, defienden la consulta pero no quieren sumarse de ninguna manera a ninguna cumbre o declaración que preconfigure su resultado para que no haya confusión sobre su postura radicalmente contraria a la independencia. El PSC también quiere erigirse en representante de la "Cataluña real", la que sufre los estragos de la crisis, y por esta razón Navarro ha dicho estar "absolutamente indignado" con que se vincule el derecho a decidir con la salida de la crisis.