La reunión por el derecho a decidir de Cataluña acaba con la promesa de una hoja de ruta

Los partidos participantes en la cumbre celebrada en el Palau de la Generalitat se han emplazado a estudiar un documento u hoja de ruta que fija los objetivos y composición del futuro Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que servirá junto con la sociedad civil catalana para preparar una consulta de autodeterminación.



Así lo ha avanzado hoy el líder parlamentario de CiU, Jordi Turull, que ha sido el primero en comparecer en rueda de prensa tras la reunión, que ha durado dos horas.



El documento, presentado por el presidente catalán, Artur Mas, y que ha sido analizado por los partidos presentes en la cumbre (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP), "no es de mínimos", según Turull, quien cree que los socialistas catalanes "no podrán decir que 'no' al proceso".

Además, el portavoz de CiU aseguró que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha ofrecido como gesto de diálogo hacia el PSC que el Consejo Asesor por la Transición Nacional estudie también la viabilidad del federalismo, el modelo territorial que propone el socialismo catalán.