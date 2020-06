El PP propone que los diputados con currículums falseados puedan ser sancionados en el Congreso

El PP ha propuesto que los diputados que tengan falsedades en sus currículums no solo puedan ser advertidos, sino también sancionados, en el Congreso y ha instado al PSOE a apoyar esta reforma al considerar que la ha bloqueado hasta el momento.

Así lo ha manifestado el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, en rueda de prensa en el Congreso en la que ha reiterado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya ha dado explicaciones en la Asamblea regional sobre su máster y ha acusado a Ciudadanos de tener "doble vara de medir".

Hernando también ha asegurado que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha dado explicaciones "claras, precisas, coherentes y documentadas" sobre el máster que ha cursado en el mismo departamento de la Universidad Rey Juan Carlos y que está siendo investigado por el propio centro.

Sobre la posibilidad de que tanto el Congreso como otras instituciones validen los currículums de los parlamentarios, Hernando ha apuntado que la Comisión del Estatuto de los Diputados es la que vela por este aspecto y que el PP ya ha propuesto una reforma del funcionamiento de este órgano. Se trata de que, cuando un diputado presente un currículum que no responde a la realidad, no solo sea advertido, sino también "pueda ser sancionado", ha explicado Hernando.

Además, ha reclamado que tanto el PSOE como Ciudadanos, en lugar de pedir dimisiones y comisiones de investigación sobre el máster de Cifuentes, "se apliquen el cuento" para otros casos que ellos tienen, como las "cuentas falsas" de 2014 y 2015 que la formación naranja presentó al Tribunal de Cuentas.

En este sentido, ha criticado la "extraña doble vara de medir" de Ciudadanos, que pide la dimisión de Cifuentes, pero no de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y les ha pedido que sean "coherentes". "Cuando uno quiere dar lecciones de ética, debe de empezar por su casa", ha advertido Hernando, quien ha dirigido también ataques a Unidos Podemos por la "beca ilegal" del diputado Íñigo Errejón o sobre el secretario general, Pablo Iglesias, que "pretendió que se le diera una plaza académica que no se merecía". Por eso, ha instado a "establecer criterios comunes para todos" y no aplicar lo de "consejos vendo que para mí no tengo".

Ha indicado que espera que el ultimátum de Ciudadanos sobre la renuncia de Cifuentes se pueda resolver con el diálogo y que este partido "entre en razón", porque, además, la moción de censura del PSOE contra la presidenta de Madrid no se presenta por su gestión al frente de la comunidad, que él ve "extraordinaria y formidable".

El portavoz popular ha insistido en que no tiene nada que decir sobre el máster de Cifuentes y ni siquiera le corresponde a ella dar más explicaciones, sino a la universidad, porque "pagó el máster y le dieron un certificado".

Incluso ha apuntado que "el origen de todos estos líos" está en el plan Bolonia europeo al cambiar el sistema de titulaciones, por lo que ahora cada uno lo interpreta "según le viene o le va" y con la misma titulación hay quien lo considera un máster y otros no.