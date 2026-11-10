El PP propone bajar impuestos y construir un millón de viviendas en su nuevo programa electoral

El Partido Popular ya ha presentado su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado un total de 249 medidas con las que pretende impulsar una "reconstrucción nacional" si llega a la Moncloa. Entre sus principales propuestas se encuentran la reducción de impuestos para los jóvenes, la construcción de un millón de viviendas y el endurecimiento de las medidas contra la inmigración irregular.

El documento, presentado este martes, recoge las prioridades de un eventual Gobierno del PP, aunque algunas de las iniciativas se darán a conocer durante la campaña electoral.

Vivienda e impuestos para los jóvenes

Una de las principales apuestas del PP es construir un millón de viviendas durante la legislatura. Para ello, propone aprobar una nueva Ley del Suelo, derogar la actual Ley de Vivienda y permitir que los propietarios recuperen sus inmuebles en un plazo de 48 horas.

También plantea reducir el IRPF a trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus primeros cuatro años como contribuyentes. A esto se suma una rebaja del IVA al 4% para la compra de la primera vivienda de los menores de 40 años.

Más controles en las fronteras y cambios en inmigración

En materia migratoria, Feijóo propone identificar en un máximo de siete días a quienes entren de manera irregular en España para agilizar su devolución. Además, plantea crear centros para inmigrantes en terceros países y reforzar la vigilancia fronteriza.

El programa también contempla establecer cupos anuales de trabajadores extranjeros y exigir conocimientos de español, de la Constitución y de los valores europeos para renovar la residencia. Asimismo, propone prohibir el burka y el niqab en espacios públicos.

Cambios en las ayudas sociales y la justicia

El PP plantea sustituir el Ingreso Mínimo Vital y los subsidios por una Renta de Activación vinculada a la formación y la búsqueda de empleo. Rechazar ofertas de trabajo adecuadas de forma reiterada supondría perder las ayudas.

En el ámbito judicial, propone reformar la elección del fiscal general del Estado y derogar las leyes de Amnistía y Memoria Democrática.

Además, también plantea reducir ministerios, altos cargos y asesores, además de auditar las cuentas del Estado durante los primeros cien días de Gobierno.

En infraestructuras, el programa contempla inversiones superiores a 300.000 millones de euros durante quince años para renovar carreteras, ferrocarriles e instalaciones hidráulicas y energéticas. Por último, propone reformar RTVE y EFE para aumentar su independencia y la credibilidad de los medios públicos, además de ampliar los permisos por nacimiento y aprobar una ley nacional de cuidados paliativos.

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