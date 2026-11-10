El Gobierno aprueba un decreto de medidas para mejorar la seguridad ferroviaria el primer día de la huelga de maquinistas

Después de aprobar un paquete de ayudas para los afectados por el choque de trenes en Urda, Toledo, el Consejo de Ministros de hoy ha dado luz verde a un real decreto ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales.

Coincidiendo con la primera jornada de huelga de maquinistas y 13 días después de la tragedia ferroviaria que se ha cobrado 69 vidas el Gobierno quiere dar respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, según ha informado a través de un comunicado.

Se incorporan los principios de la "cultura justa" a la Ley del Sector Ferroviario con la creación de un capítulo que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal. El personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad. No se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista colaboración con la investigación. Entre las medidas que se pueden adoptar se incluye la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.

a la Ley del Sector Ferroviario con la creación de un capítulo que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal. El personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad. No se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista colaboración con la investigación. Entre las medidas que se pueden adoptar se incluye la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes. Reforzar la supervisión e inspección de la AESF. Toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. Las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando sea necesario para desarrollar una actuación de supervisión.

Toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. Las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando sea necesario para desarrollar una actuación de supervisión. Tiempo de conducción de los maquinistas : se precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción y se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo. También se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de duración igual o superior a 45 minutos que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.

: se precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción y se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo. También se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de duración igual o superior a 45 minutos que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones. Revisión de los coeficientes reductores para la edad de la jubilación: Se busca garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones. Se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores, conforme al Real Decreto 402/2025, con el fin de de estudiar la inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.

Familias monomarentales y monoparentales

A través de un mensaje en su perfil de la red social X, Pedro Sánchez avanzó otra de las medidas aprobadas. "Criar sola no debería significar hacerlo sin apoyo. Hoy aprobamos en el Consejo de Ministros un real decreto-ley para reconocer a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección social. Un paso de justicia para quienes cada día lo dan todo por sus hijos e hijas".

El ministro Bustinduy explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "no se trata solo de defender el estado social frente a quienes quieren desmantelarlo, sino de adaptarlo a las necesidades del S.XXI". Se crea un título para las familias monomarentales y amplía la protección de los numerosos con pocos recursos y los hogares con progenitores con discapacidad. La norma, que el Ejecutivo estima que beneficiará a más de 760.000, a cerca de 3 millones de personas, incluye en los beneficios de las numerosas a las formadas por un progenitor con discapacidad y dos hijos, y amplía la categoría especial del título de familia numerosa a partir del cuarto hijo, y no el quinto como ahora.

Violencia económica

El Gobierno ha aprobado el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres hasta 2029, que contempla reforzar las ayudas a las mujeres cuyas exparejas no pagan las pensiones alimentarias. El plan, incorpora expresamente la violencia económica como una forma de violencia machista y prevé reforzar el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos con la ampliación de los límites de ingresos para acceder a estas ayudas y la actualización de sus cuantías, con el fin de prevenir situaciones de pobreza y exclusión social en mujeres y sus hijos.