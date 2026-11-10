La Audiencia Nacional avala que Zapatero sea investigado por "presunto tráfico de influencias" en Bolivia

La Audiencia Nacional ha decidido rechazar sacar del 'caso Plus Ultra' el informe policial que analiza los 200.000 euros que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibió de una sociedad presuntamente interpuesta del grupo empresarial peruano Gloria, a cuyo favor podría haber mediado ante las autoridades de Bolivia en varios litigios millonarios.

Según un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal al que EFE ha tenido acceso, los magistrados han rechazado el recurso de apelación presentado por Zapatero y además explican que de los dispositivos intervenidos en el registro a la oficina de Zapatero, del pasado mes de mayo, "surgieron los nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria".

De este modo, confirman la decisión del instructor, José Luis Calama, de mantener en la causa el informe de la UDEF sobre esos pagos, tal y como habían pedido la Fiscalía y la acusación popular. La Sala considera que el análisis de estas transferencias no supone una "investigación general e indiscriminada" de la actividad profesional del exlíder del PSOE, sino que parte de "un dato obtenido legítimamente" por la Policía.

Con esta decisión, la Audiencia Nacional da vía libre a que se siga investigando las transferencias que la empresa Focus Social Research hizo al expresidente. Según la UDEF, los pagos respondían a un único contrato de asesoría, pero los servicios prestados "no guardan relación" con Focus. Por ello, la compañía podría ser "una sociedad interpuesta" de personas vinculadas al grupo Gloria.

Conversaciones con Gertrudis

El oficio policial recogido en el auto de Calama apuntaba que el objetivo de esos servicios era "tratar de mediar o influir a favor de este grupo, en varios litigios millonarios mantenidos" por la empresa Gloria con la administración pública de Bolivia. Los agentes encontraron documentación durante el registro del despacho de Zapatero, así como conversaciones en el teléfono de su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Según la investigación, el expresidente "pudo haberse reunido o contactado con altas esferas políticas" de Perú, como el presidente, los ministros de Economía y Justicia o el procurador general, durante un viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024.

La defensa de Zapatero sostenía que la investigación era prospectiva, ya que esos ingresos aparecían sin sospecha alguna en un informe policial de abril. Además, señalaba que el auto de imputación no mencionaba ni a Focus ni a Bolivia y que al expresidente le resultó "completamente inesperado" que se le preguntara por estas facturas durante su declaración.

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