Bajo el lema 'Reconstrucción nacional', el PP presenta su hoja de ruta. Son 82 páginas y 249 medidas, unas 120 menos que en el programa para las elecciones de 2023. El PP se había propuesto hacer este programa más sencillo, más corto, un documento fácil de leer para el que aún se reservan algunas sorpresas.

En el programa distribuido a la prensa todavía aparecen algunas medidas tachadas en gris. Con una advertencia a su lado: permanezca atento a la campaña para conocer esta medida. Algunas las hemos ido conociendo estos días, un ejemplo es la ley de nietos vasca para que las personas que se fueron de Euskadi y Navarra puedan volver a votar en los municipios que residían.

Primera medida: una auditoría al estado

El PP trata de que en campaña calen sus medidas. Y por eso han intentado en muchas intervenciones de Feijóo recalcar la primera medida: una auditoría en los primeros cien días de gobierno a lo que ha pasado en los ocho años de Sánchez. Está dentro del epígrafe en el que los populares hablan de reparar el Estado. Los otros son regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima.

Ceuta e inmigración

En la medida 13 del programa aparece Ceuta. Es una de las prioridades de Feijóo. Allí hizo su primer viaje nada más convocarse las elecciones y ha prometido medidas para el territorio en su primer Consejo de Ministros. Recuperar la normalidad es la máxima. Y para eso proponen fortalecer la frontera físicamente y reclamar la cooperación de Marruecos en las readmisiones. Además proponen construir nuevas dependencias para la Policía Nacional y la Guardia Civil y que haya una base militar común.

Relacionada con Ceuta está inevitablemente la inmigración. Es uno de los bloques centrales para el PP. La cuestión migratoria preocupa en Génova, se lleva tratando desde hace años, e incluso hay un plan concreto desarrollado. En el programa, el PP propone un mando único en política migratoria. Identificar a quien entre irregularmente en siete días y devolver sin demora. Y si son menores, priorizar que vuelvan con sus familias. También quieren endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad y se abren a expulsiones a terceros países, como ya se está explorando y aceptando en otros países de la Unión Europea. Proponen también más requisitos para obtener la nacionalidad española.

Una ciudadanía común

En el documento se incluye un concepto que hasta ahora el PP no había usado antes: una ciudadanía común. En esta parte del programa Génova evita fricciones y avanza posibles negociaciones con Vox. Recoge una medida muy parecida a la que se ha firmado en los cuatro acuerdos de gobiernos autonómicos a los que han llegado en los últimos meses, y que Vox bautizó como prioridad nacional. En este punto, dejan acotado hasta dónde están dispuestos a llegar. Proponen priorizar a las personas con arraigo real y verificable con España a la hora de dar ayudas. Y puntualiza que el criterio no puede basarse solo en la nacionalidad.

Vivienda

La vivienda llega como el tema central de estas elecciones. El PP propone 14 medidas para paliar esta crisis. Se derogará la actual ley de vivienda, harán una nueva, reformarán la ley del suelo para que el proceso de construcción sea más fácil. Y también será prioritaria una ley antiokupación que garantice desalojos en 48 horas.

Y una medida central: construir un millón de viviendas, otra de las medidas que quieren que queden en el imaginario del electorado. Centrados también en los jóvenes, prometen ayudas fiscales para la obtención de casas.

Fiscalidad

Relacionado con ese punto está el tema en el que se fijan muchos votantes: la fiscalidad. Y ahí el PP promete bajadas en algunos impuestos. Por ejemplo, el del IVA de los alimentos básicos al 0% hasta que finalice la crisis inflacionaria o bajar el IRPF para rentas medias y bajas. Prometen garantizar además el sistema de pensiones y el futuro del rural. El PP se compromete a un pacto nacional para el campo, el mar y el monte.

Otras medidas del programa

De las 249 medidas destacan muchas otras. Por ejemplo, que si no hay Presupuestos, como pasa ahora, Feijóo garantiza que dos prórrogas presupuestarias obligarán a convocar elecciones. También proponen reducir la estructura política y reformar el delito de desórdenes públicos. Dicen que ocultar el rostro agravará la responsabilidad.

Piden ampliar los supuestos de prisión permanente revisable a depredadores sexuales y a los asesinos que no digan dónde está el cadáver e incluir a policías y guardias civiles como profesión de riesgo.

También que los jueces elijan a los jueces, garantizar la independencia del Tribunal Constitucional, no tocar el sistema de Comunidades Autónomas y no promover regímenes singulares.

Reforzar el control del voto por correo en todo su territorio o derogar ley memoria democrática y hacer una nueva de concordia, son otros de los puntos del programa del PP.