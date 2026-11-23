Los partidos llegan a la última semana de campaña con menos votantes por convencer. En las últimas elecciones, uno de cada cuatro electores seguía indeciso a estas alturas. Ahora, los sondeos sitúan esa cifra entre el 10% y el 15%, según ha explicado el doctor en Ciencias Políticas Javier Martín Merchán.

Martín Merchán ha explicado que la mayoría de los indecisos se debate entre candidaturas del mismo espacio político.

En la izquierda, ha situado la principal duda entre el PSOE y Frente Amplio. En la derecha, entre el PP y Vox. El grupo que todavía sopesa votar a los socialistas o a los populares ronda, según su estimación, las 200.000 personas.

Ante ese escenario, el analista prevé que las últimas propuestas y los discursos de los candidatos busquen sobre todo movilizar a quienes todavía dudan dentro de cada bloque.

La reducción del número de indecisos, ha indicado, también limita el margen de las formaciones para ampliar su apoyo en los últimos días de campaña.

El voto útil cambia según la circunscripción

Martín Merchán ha señalado que el llamado voto útil depende de qué candidaturas se disputen el último escaño en cada circunscripción.

El reparto provincial de los diputados hace que una misma consigna pueda tener efectos distintos según el territorio.

En la izquierda, Martín Merchán considera que el PSOE suele concentrar el voto útil, aunque la situación puede cambiar en circunscripciones que reparten más escaños. Ha citado el caso de Sevilla, donde Adelante Andalucía podría beneficiarse de ese cálculo.

Por ello, ha advertido de que una petición genérica de concentrar el voto puede acabar costándole un escaño al propio bloque si favorece a una candidatura que tiene menos opciones de conseguir el último diputado.

"El discurso de voto útil puede, paradójicamente a veces, incluso penalizar con escaños al propio bloque", ha señalado.

Sánchez busca ampliar su apoyo en el centro

El analista ha interpretado los apoyos de José Bono, Joaquín Almunia y Javier Solana a Pedro Sánchez como parte de una estrategia del PSOE para captar al electorado de centro. A su juicio, los socialistas tienen poco margen para crecer a su izquierda y buscan ampliar su base por esa vía.

Martín Merchán considera que, para atraer al votante de centro, Pedro Sánchez debe acompañar su tono moderado de propuestas sobre "los temas que le interpelan directamente".

El politólogo describe al indeciso de centro como "un votante poco politizado" al que le interesa poco la política y que a menudo ni siquiera sigue los debates. A su juicio, hablarle de los problemas que le afectan en su día a día puede ayudarle a decidir a quién votar y animarle a acudir a las urnas.