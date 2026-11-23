Alberto Núñez Feijóo arranca la recta final de la campaña con una entrevista en Espejo Público, la primera en televisión desde su cara a cara con Pedro Sánchez. El candidato popular ha insistido en los compromisos manifestados durante toda la campaña como la aprobación de una nueva 'Ley de eutanasia', la derogación de la 'Ley de amnistía" o hacer de la vivienda "su mayor éxito político".

Ha evitado pronunciarse directamente sobre un pacto con Vox, que a tenor de las encuestas, resulta imprescindible para poder gobernar tras el 29 de noviembre. Pero ha insinuado que es la única posibilidad. "Yo quiero pactar con los ciudadanos en las urnas, pero no soy un ingenuo. He dicho que con Sánchez yo no voy a pactar, no pacto con un político que en mi opinión es un amoral" y ha continuado su argumento calificando al presidente del Gobierno como "un personaje tóxico de la política española, una persona muy complicada, muy conflictiva" por lo que repite "el cambio no pasa por pactar con Sánchez".

Sin embargo, y pese a su rechazo manifiesto al 'sanchismo' justificó así su alianza con Vox para el Senado. "El que decide diluir sus siglas históricas en el Senado es el señor Sánchez. El que no se presenta como PSOE es el Señor Sánchez en 47 provincias. ¿Qué pretende? Que el PP no tenga mayoría absoluta en la Cámara. ¿Qué ha de hacer el PP? ¿Rendirse y no tener mayoría absoluta en la cámara o debe de hacer ajustes para mantenerla? El suicidio como alternativa no existe en política".