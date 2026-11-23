Alberto Núñez Feijóo ha concedido este lunes en Espejo Público la primera entrevista en televisión desde que se celebró el cara a cara con Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del próximo 29-N.

El líder popular y candidato a la presidencia del Gobierno se ha comprometido con Susanna Griso a "derogar" la ley de amnistía en caso de gobernar. "No creo que sea comparable lo que ha hecho Sánchez con el resto de presidentes. Esto no es solo un cambio político, sino un cambio de formas de entender la política, del fondo del ejercicio del poder. Restablecer la independencia de las instituciones, volver a la España de los acuerdos y del respeto", ha dicho Feijóo.

"Voy a derogar la ley de amnistía"

"¿Voy a derogar la ley de amnistía? Sí, porque es un compromiso político y los compromisos políticos se cumplen. Yo comprendo que en la España 'sanchista', el compromiso político es aquello que se dice y justamente no vas a hacer. Ahora, ha dicho ayer que si depende de Junts otra vez hacerle presidente no hará referéndum de autodeterminación. Confirmación, sí haría un referéndum de autodeterminación. Porque dijo que no aprobaría la ley de amnistía y lo primero que hizo fue aprobarla", afirma Feijóo sobre las palabras de Pedro Sánchez.

Quiero volver a la España institucional

"Yo quiero volver otra vez a la España institucional, a la España del estado de derecho, a la España democrática, a la España que aprueba presupuestos", afirma el líder del Partido Popular, a quien las encuestas otorgan una mayoría absoluta junto a Vox en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.