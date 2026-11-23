Alberto Núñez Feijóo, líder y candidato del PP a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha sido entrevistado este lunes en Espejó Público por Susanna Griso y ha argumentado las razones de su partido para votar en contra de varias leyes presentadas por el Gobierno en esta legislatura. En primer lugar, respecto a la ley del suelo y el voto en contra a comienzos de 2025, el político gallego ha asegurado que fue Pedro Sánchez quien no quiso pactar y que "fue rechazada por sus socios y por la oposición".

"Nosotros aprobamos una ley del suelo en el Senado y el Gobierno se negó a tramitar en el Congreso. Oiga, esto es un sistema bicameral. Hay una Cámara que aprueba una ley del suelo, no quieres tramitarla en el Congreso y presentas otra. Presentas otra que no solo se la tumbamos el Partido Popular, se la tumbó ERC, Bildu, Junts… Si tú no tienes mayoría en la cámara, tendrás que pactar para conseguir esa mayoría. Nosotros tenemos mayoría en el Senado, aprobamos una ley, la mandamos al Congreso, tramítese. La que usted presentó en el Congreso fue rechazada por sus socios y por la oposición. El que no quiso consensuar es el señor Sánchez, entre otras cosas, porque no tienen un modelo urbanístico, ni tiene un modelo de vivienda y por eso, cuando él llegó al vivienda era el problema número 16 en España y ahora es el número 1", ha indicado Alberto Núñez Feijóo.

"El mayor fracaso social de la era Sánchez es la vivienda y le aseguró que intentaré que sea nuestro mayor éxito político", ha indicado el líder del Partido Popular.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno también ha explicado en Espejo Público la posición en contra del PP frente a las leyes anticrisis por la guerra de Irán.

"Respecto a lo de Irán, le hemos propuesto prorrogar medidas como la cesta básica de alimentos con IVA cero y durante un tiempo dijo que no. También bajar el combustible, dijo que no. Por tanto, votamos en contra porque son manifiestamente insuficientes. De hecho, España lleva 17 meses superando la media de incremento de precios de la Unión Europea, de la Eurozona, concretamente. Creo que estamos planteando las cosas como corresponden", ha argumentado Feijóo en la entrevista con Susanna Griso.

"Nosotros vamos a hacer una nueva ley de eutanasia"

El líder del PP también ha asegurado que, si es presidente, reformará la ley de eutanasia para garantizar una vida digna, además de una muerte digna.

"Sobre la ley de eutanasia, ¿nosotros planteamos derecho a la muerte digna en nuestro país? Sí. Después del caso Noelia es evidente que esa ley no está bien planteada. La madre de Noelia me escribe después del fallecimiento de su hija y me pide que hagamos las cosas bien, que los servicios tienen que funcionar y, en el caso de Noelia, fue una concatenación de fallos de los servicios sociales, de los servicios sanitarios. Y esta niña toma una decisión con menos de 30 años de poner fin a su vida. Por tanto, ¿muerte digna? Regulémosla. Ahora, la vida digna me parece que es una prioridad de cualquier político y de cualquier ley. Nosotros vamos a hacer una nueva ley de eutanasia, aquellas partes que sean correctas de la actual se mantendrán, y vamos a añadir un plus para garantizar la vida digna en nuestro país. No se puede regular la muerte digna sin regular la vida digna. Hay gente que si no regulas la vida digna, si no le das garantías sociales, sanitarias, farmacológicas, seguimiento, si no le das apoyo psicológico y psiquiátrico, al final las personas acaban porque creen que solo hay una vida. ¿Pero de verdad que es criticable que podamos y debamos proteger la vida de la gente?", ha reflexionado Feijóo.

Por último, el candidato del PP a las elecciones generales del 29N ha asegurado que derogará la ley de amnistía al tener un compromiso político a ese respecto.

"No creo que sea comparable lo que ha hecho Sánchez con el resto de presidentes. ¿Voy a derogar la ley de amnistía? Sí, porque es un compromiso político y los compromisos políticos se cumplen. En la España sanchista el compromiso político es aquello que e dice y justamente no vas a hacer. Ahora ha dicho que si depende de Junts otra vez hacerle presidente que no hará el referéndum de autodeterminación. Confirmación: haría un referéndum de autodeterminación. En su día dijo que no aprobaría la ley de amnistía y lo primero que hizo fue aprobar la ley de amnistía. Yo lo que quiero es volver otra vez a la España institucional, a la España del estado de derecho, a la España democrática, a la España que aprueba presupuestos", ha indicado Alberto Núñez Feijóo.