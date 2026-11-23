El candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a las preguntas de Susanna Griso de cara al 29N. En apenas seis días, los españoles están llamados a las urnas para decidir el futuro del país. Una de las cuestiones más importantes es el asunto de la inmigración. Tal y como recoge el programa electoral del Partido Popular en su punto número 40, "solo funcionará la vía legal de entrada a España" y la "inmigración se ajustará a la capacidad real de acogida de nuestro país".

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha preguntado por esta cuestión a Núñez Feijóo. Según el candidato popular, para solucionar el problema migratorio lo primero que hay que hacer es "ir allí" y pone como ejemplo La Restinga: "Estos días he estado en La Restinga y los ciudadanos me decían que han desaparecido todos los cayucos al llegar usted, y ahora han vuelto cayucos".

Asegura que todas las personas tienen derechos, pero también "obligaciones". Sobre las obligaciones, el líder popular considera que la fundamental es "respetar la ley de los países a los que vas" y se pregunta si "le dejarían entrar a un país sin visado".

Ante esa respuesta, Susanna Griso argumenta que la mayoría de los ciudadanos que entran a nuestro país no lo hacen por vía marítima, sino a través de Barajas con un visado de turista y asegura que la mayor parte de la inmigración que nos llega es la latinoamericana. Feijóo detalla que "les van a regularizar porque somos el país que estamos haciendo la mayor regularización de irregulares de Europa" y concreta que son "1.3 millones de personas". Para el líder del PP, esto supone un "efecto llamada" y asegura que lo que hay que hacer es "luchar contra las mafias".

Asimismo, detalla que, de no luchar contra ellas, "seguiremos con un buenismo que mata personas en el océano".