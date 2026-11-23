El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este lunes el Pacto de Estado contra la Violencia de Género al ser preguntado en Espejo Público si comparte la propuesta de Vox de derogar la legislación en esta materia.

Feijóo ha defendido la necesidad de seguir combatiendo la violencia machista y ha recordado que el PP ha suscrito el pacto con el actual Gobierno.

En este sentido, el dirigente popular ha atribuido el impulso del primer acuerdo a Dolors Montserrat, exministra del PP y actual integrante de su equipo.

"Sigue habiendo violencia machista", ha afirmado antes de aludir a los menores que quedan huérfanos por estos crímenes y a los "hombres que asesinan a sus mujeres". "Contra eso hay que luchar", ha añadido.

Feijóo tacha de "chapuza enorme" la ley del 'solo sí es sí'

En este punto, Feijóo ha apuntado que no lo van a hacer "contratando prostitutas para aliviar a un ministro ni lo vamos a hacer con las chapuzas de la ley del 'sí es sí'".

El candidato del PP también ha afirmado que las pulseras antimaltrato, que se emplean para vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, "no funcionan". La Fiscalía ha documentado fallos en el sistema de seguimiento de estos dispositivos.

El líder del PP apela al voto de los socialistas

En otro momento de la entrevista, Susanna Griso le ha preguntado si posaría para la revista 'Lecturas', como hizo Pedro Sánchez, en un contexto de empate entre PP y PSOE en las encuestas.

Feijóo ha llevado su respuesta a la actuación del presidente del Gobierno tras el accidente ferroviario de Toledo. Le ha reprochado que bailara en un mitin dos días después del funeral y ha calificado ese gesto de "falta de ética histórica".

El presidente del PP ha aprovechado la pregunta para pedir el voto a los electores socialistas. Ha asegurado que les pide su apoyo electoral sin exigirles que se hagan del PP y ha acusado a Sánchez de haber convertido el PSOE en un partido al servicio de una sola persona. "El PSOE ha sido expropiado", ha afirmado.