"¡Por España!, y el traidor que la abandone no encuentre quien le perdone", el brindis de VOX al estilo de los Tercios de Flandes

Con la sombra de unas nuevas elecciones generales, VOX se presenta como la sorpresa que podría irrumpir con fuerza en el mapa electoral español. Y es que esta formación, creada "para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española" tiene un conjuro secreto que a modo de pócima mágica podría hacer cosechar unos buenos resultados electorales, nada imaginables hace unos años.

Desde la cuenta de VOX Barcelona, el pasado mes de abril se compartió dicho conjuro: "Un grupo de valientes españoles de @vox_barcelona con @Ortega_Smith haciendo el brindis de don Diego Hernando de Acuña". Diego Hernando de Acuña" fue un militar y poeta que se dedicó a las armas y combatió como soldado en Italia.

En todo acto de VOX pues se escuchan estos versos para brindar con un buen vino: "No os preguntarán por mí que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido segundón en casa grande, pero si pregunta alguno bueno será contestarle, que español a toda vena amé, reñí, di mi sangre, pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante y porque esa empresa loca que nunca debió tentarme que perdiendo ofende a todos que triunfando alcanza a nadie no quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes. ¡Por España! y el que quiera defenderla honrado muera y el traidor que la abandone no encuentre quien le perdone, ni en Tierra Santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo, para cerrarle los ojos". ¡Por España!, ¡todo por España!".

En un acto multitudinario en Vistalegre el partido de Santiago Abascal se ha referido al PP como la "derechita cobarde", a Ciudadanos como "la veleta naranja", al PSOE como "traidores" y "estafadores", y a Podemos como el partido de las "recetas fracasadas del comunismo".