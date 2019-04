Podemos recrimina a Sánchez que no cumpla con su palabra y le exige que sea "valiente"

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea en el Congreso Ione Belarra ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su grupo confederal está "muy preocupado" por los últimos anuncios que ha realizado, como la negativa a publicar la lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal del anterior Ejecutivo del PP, incumpliendo su palabra, y ha avisado de que si sigue por ese camino, no le apoyarán.

"Sea valiente, porque necesitamos un Gobierno valiente", ha reclamado Belarra durante el debate celebrado este martes en el Congreso para que Sánchez exponga su programa de Gobierno, en el que la diputada navarra ha sustituido al secretario general, Pablo Iglesias, y a la portavoz titular, Irene Montero, que se encuentran de baja tras el nacimiento prematuro de sus mellizos.

De este modo, el partido morado ha querido dejar claro a Sánchez, a través de las palabras de Belarra, que su apoyo no está garantizado, sobre todo si el presidente sigue tomando decisiones que consideran "preocupantes", como la de no publicar la lista de la amnistía fiscal o no querer investigar las presuntas irregularidades cometidas por el Rey emérito Juan Carlos I, como le pide Unidos Podemos.

"Nos tiene muy preocupados"

"Nos tiene muy preocupados porque ha dicho que no va a publicar la lista de la amnistía fiscal, a pesar de que hemos sabido de que el propio Rey emérito podría estar entre esos defraudadores. Hay más de diez vídeos en los que se compromete a publicar la lista si llegaba al Gobierno. No vamos a consentir que usted falte a su palabra, porque los ciudadanos de su país tienen derecho a saber si el Rey emérito es un defraudador", ha defendido.

En la misma línea, Belarra ha avisado a Sánchez de que tampoco van a apoyar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) si su intención es "hacer meros retoques estéticos", en lugar de "un giro radical a la austeridad y la pobreza" que supusieron, a su juicio, las políticas del PP.