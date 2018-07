El mensaje de apoyo de Pablo Casado a Pablo Iglesias e Irene Montero: "Les esperan unos meses durísimos, que no se rindan"

El candidato a la secretaría general del PP, Pablo Casado, ha mandado su apoyo a los líderes de Podemos Pablo Ilgesias e Irene Montero tras el nacimiento prematuro de sus mellizos. Casado pasó por una situación similar ya que su hijo nació a las 25 semanas de gestación pesando apenas 700 gramos. "Estos bebés nacen como pollitos, hasta el tercer o cuarto día no empiezan a tener el aspecto de un bebé que llega a término" señala.

"Me he mensajeado con Pablo y estos últimos días le he contado a Irene en el Congreso lo que yo viví con mi hijo", señala. "Seguro que son unos padres estupendos que van a permitir que estos campeones salgan adelante", asegura.

Casado ha advertido que a Iglesias y Montero "les esperan unos meses durísimos". Ha relatado que él mismo estuvo 4 meses a pie de incubadora "con muchas operaciones por delante, muchos comas, muchas infecciones... pero al final salen adelante".

Les ha recomendado que no se rindan, que se centren en ello y que sepan que cada día es una escalada a la montaña. "Estos campeones nos dan lecciones de vida y nos hacen mejores. Van a salir adelante y tienen todo mi apoyo". Añadía además que a día de hoy su hijo "está perfectamente normal y es un niño feliz y listo".