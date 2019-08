El programa de gobierno que ultima el presidente en funciones Pedro Sánchez y presentará al resto de partidos para evitar nuevas elecciones no sólo recogerá los principales compromisos que el PSOE asumió en la campaña de las generales del 28 de abril, sino que "estará mejorado por una parte importante del programa de Unidas Podemos", ha avanzado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Antes de acompañar a Sánchez en una reunión con el colectivo LGTBI, Calvo ha confirmado que volverán a dar la oportunidad a Podemos de que apoye "un Gobierno del PSOE", ahora bien, ha advertido de que la fórmula del Gobierno de coalición decayó en julio con la investidura fallida y ahora ya sólo es posible pactar un acuerdo programático que dé al país la "estabilidad" que necesita. La vicepresidenta rechaza que la única opción para evitar la repetición electoral sea aceptar la coalición que exige Podemos: "Entre el blanco y el negro hay mucha gama de posibilidades".

Para la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, "la confianza necesaria para ir a un gobierno de coalición se quebró en esa votación" de investidura en julio.

A pesar de esa situación, en la primera reunión de la Diputación Permanente del Congreso, con peticiones de la oposición para que comparezca el gobierno y dé explicaciones sobre diferentes asuntos, Unidos Podemos no apoya la del presidente del Gobierno en funciones. Está de acuerdo en que explique las últimas reuniones de la Unión Europea, pero no ve necesario que sea de forma urgente. Parece un gesto de distensión, diferencias aparte.

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, considera que la estrategia de "chantaje y no negociación" del PSOE es "un error", y ha lamentado que no haya otra opción "encima de la mesa", porque no existen contactos para negociar entre ambos partidos. En una entrevista con Efe, Belarra ha asegurado que la propuesta programática planteada por su partido la semana pasada al PSOE para un Gobierno de coalición "es una buena oferta" y cree que "más fácil no se puede poner", por lo que ha reclamado que no dejen para "las últimas 48 horas" la negociación de un acuerdo. "No entendería que Sánchez nos abocara a una repetición electoral, que cometiera esa enorme irresponsabilidad, simplemente porque alguien le susurra al oído que en las encuestas le puede ir un poco mejor", ha advertido.