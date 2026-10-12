Podemos cierra un acuerdo para ir junto a ERC en Cataluña en las generales

Podemos ha anunciado que ha cerrado un acuerdo para "contribuir" a la candidatura de ERC en las próximas elecciones generales en Cataluña. Esto significaría que irán juntos en las listas electorales por las circunscripciones catalanas, tal y como han detallado fuentes de la formación morada.

Una decisión que provocará que tanto Irene Montero (Podemos) como Gabriel Rufián (ERC) "harán equipo" en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Una colaboración indispensable para frenar a la extrema derecha"

De esta manera, la izquierda aúna fuerzas para sumar más votos en Cataluña bajo un mismo nombre: "Entendemos que la colaboración entre fuerzas de izquierdas para frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía es indispensable. Esquerra Republicana y Podemos en Catalunya tienen una responsabilidad clara para seguir avanzando en derechos y defender a Catalunya y a su gente", han detallado en un comunicado.

En el escrito se informa de que "Podemos contribuirá a la candidatura de Esquerra Republicana a las elecciones generales en Cataluña", mientras que "Irene Montero y Gabriel Rufián harán equipo en la campaña de las elecciones generales".

Rufián, candidato de ERC a las generales

Precisamente este fin de semana se confirmó que Gabriel Rufián se presentará con ERC a las generales, algo que han lamentado los Comuns a través de un comunicado: "Lo respetamos pero lamentamos que no haya querido participar en la construcción de un Frente Amplio de izquierdas".