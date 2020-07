El presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha exigido al lehendakari, Patxi López, que "se mueva por la paz, si realmente es y se cree el lehendakari de Euskadi". Además, ha afirmado que la sociedad "necesita el último comunicado de ETA" y que la izquierda abertzale "acompañe su discurso" con hechos "palpables".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortuzar ha destacado que el acuerdo de PSE con PP "es un rapto más que un pacto", y ha pedido a López que asuma "el liderazgo político" en favor de la pacificación, aunque suponga "la ruptura" con los populares. También se ha dirigido al PSE-EE para asegurar que "no tiene mucho sentido negar la evidencia" y que, si no se ha reunido con la izquierda abertzale, debe hacerlo "cuanto antes".

El presidente del PNV en Bizkaia ha preguntado "cuál sería el problema si se hubieran reunido" los socialistas y la izquierda abertzale y ha defendido el diálogo "con todo el mundo, máxime en una situación de conflicto político y de violencia como la que se vive en Euskadi".

"Parece bastante farisaico criticar esa reunión. Nosotros no tenemos datos para certificar si ha existido o no ha existido, pero si ha existido, nos parece triste que el PSE no quiera reconocer algo que en política es un valor, que es hablar con los demás", ha añadido.

A su juicio, "son incompatibles esos discursos rimbombantes sobre la unidad de los demócratas, sobre cómo tiene que ser el trato a los violentos, sobre leyes de partidos, etc, con, luego, la necesidad que tiene toda organización política, más si es un partido de Gobierno, de intentar resolver problemas" como el de la violencia.

"Si el PSE-EE se ha reunido con Batasuna, hace bien, pero tiene que reconocerlo porque los políticos tiene que decir la verdad a la sociedad. Tiene que ser valiente. Si ha tomado la decisión, si él cree que es bueno para este país, tiene que reconocerlo ante la sociedad y porque la sociedad vasca seguro que va a premiar a los que arriesguemos por traer la paz a este país", ha señalado.

El representante jeltzale ha indicado que "no tiene mucho sentido negar la evidencia" y ha señalado que, "si no se han reunido, lo que tiene que hacer es reunirse cuanto antes".

Tras subrayar que "una parte de los cambios en el Gobierno español se ha interpretado, y nadie lo ha negado, como un intento de dar respuesta a la nueva situación política que se podía generar en el futuro próximo en Euskadi", ha recordado que el propio lehendakari "el otro día cambió el tono de su discurso, que hasta ahora había venido caracterizado por un discurso sin aristas y sin ninguna posibilidad al diálogo, envuelto en esa estela de firmeza democrática, que, al final, es el inmovilismo".

"El propio Zapatero fue un poquito más allá y es lógico. Eso no quiere decir que se vayan a dar negociaciones que no se vayan a sostener desde la vía democrática, que vayamos a hacer concesiones a los violentos, que estemos yendo en contra de la memoria de las víctimas, que estemos poniendo en riesgo el estado democrático y cediendo al chantaje de la violencia. Ese es el discurso contaminado del PP".

En este sentido, ha destacado que, "si se dieran las condiciones y ETA ratifica, de una manera que se pueda verificar, su disposición a abandonar la violencia, o la izquierda abertzale se desmarca nítidamente de la violencia y hace una apuesta también nítida, con hechos, no sólo con palabras, por las vías políticas y democráticas", habría que intentar "poner solución a un problema que dura demasiado tiempo". "A ver si ahora, si se dan esas condiciones, se crean esas expectativas de paz, y no se va a conseguir por los demócratas", ha apuntado.