Jacobo Teijelo comparece en la Audiencia Nacional y defiende su labor como asesor del PSOE

El abogado penalista Jacobo Teijelo, conocido por representar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha declarado esta mañana como investigado ante el juez Santiago Pedraz en el marco del denominado 'caso Leire' o de las supuestas "cloacas" del partido socialista. La comparecencia, fijada a las 10:00 horas, ha durado alrededor de una hora y ha transcurrido en un ambiente de expectación mediática.

Los pagos del PSOE

Teijelo, que llegó a las instalaciones de la Audiencia Nacional acompañado de su equipo, respondió únicamente a las preguntas de su defensa y del Ministerio Fiscal. Según fuentes presentes en la sala, el letrado reconoció haber recibido pagos del PSOE por importe de 125.000 euros, correspondientes a tres facturas por servicios de consultoría jurídica.

Además, admitió la existencia de reuniones junto a Leire Díez, la principal investigada en la trama, con altos cargos de la Fiscalía General del Estado, en concreto Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz. Sin embargo, se acogió al secreto profesional y al derecho de defensa para no desvelar detalles sobre el contenido de esos encuentros ni sus propósitos concretos. Fuentes jurídicas indicaron que Teijelo insistió en que toda su actuación se enmarca dentro de una relación estrictamente profesional con el PSOE.

El juez Pedraz investiga al abogado por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. En autos anteriores, el magistrado había destacado la aparición recurrente del nombre de Teijelo en la investigación, situándolo como posible responsable de áreas específicas dentro de la presunta trama, como la relacionada con "hidrocarburos". También se le vincula con pagos y contactos que, a juicio del instructor, podrían formar parte de una estrategia para desestabilizar procedimientos judiciales contra el partido o el Gobierno.

Teijelo denuncia persecución

A su salida de los juzgados, Teijelo se mostró crítico con la investigación. "No solo se persigue a los abogados que defienden al PSOE, sino el derecho de los ciudadanos a ser defendidos con garantías", declaró a los medios. Defendió que cuestionar estas relaciones profesionales atenta contra el secreto de las comunicaciones entre cliente y letrado. Y denuncia el uso de "técnicas americanas" de intimidación.

El caso continúa abierto y se espera que genere nuevas diligencias. Desde Ferraz, se ha subrayado que algunos pagos mencionados en la investigación no llegaron a abonarse y que las facturas fueron rechazadas por la gerencia del partido tras la salida de Cerdán. La declaración de Teijelo representa un nuevo capítulo en una instrucción que sigue salpicando a diversos nombres del entorno socialista.

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