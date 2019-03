Los usuarios de Twitter no han escatimado ingenio e ironía para responder al escritor Arturo Pérez-Reverte que, en esta red social de 'microblogging', se ha referido al ex ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos como "perfecto mierda".

El pasado sábado, el escritor, que acostumbra a intercambiar opiniones con los lectores a través de Twitter, escribió: "Por cierto, que no se me olvide. Vi llorar a Moratinos. Ni para irse tuvo huevos". Con este comentario, Pérez-Reverte hacía alusión al acto el pasado jueves en el que Moratinos cedía el testigo al frente del Ministerio de Exteriores a Trinidad Jiménez, una despedida en la que el ya ex ministro se emocionó.

Los reproches al comentario comenzaron a sucederse en esta red social, la mayoría acusándole de machista, una interpretación que el escritor prefirió aclarar el mismo sábado. "Veo que hay gente a la que es preciso explicar las cosas. Creía que no era necesario, a estas alturas, pero vale", dijo.

"Vamos a explicárselo a los que no saben leer sino con orejeras y ven machistas bajo cada tecla. No se es menos hombre por llorar. Nadie habla de eso", aseguró. Y añadió: "Se es un mierda cuando uno demuestra públicamente que no sabe irse.

De ministro o de lo que sea. Moratinos adornó su retirada con un lagrimeo inapropiado. A la política y a los ministerios se va llorado de casa. Luego Moratinos, gimoteando en público, se fue como un perfecto mierda".

Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, la comunidad "tuittera" ha tenido al escritor durante todo el fin de semana y también este lunes como diana de sus dardos ingeniosos bajo la etiqueta '#perezrevertefacts', empleada habitualmente en twitter para burlarse de personajes en menos de 140 caracteres y atribuirles en tono sarcástico el protagonismo de hechos, en su mayor parte inventados.

Ya ocurrió en abril con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que tras declarar la frase "Yo destapé la trama Gürtel", provocó un aluvión de bromas y parodias. En el caso del escritor, los comentarios ironizan sobre el carácter del novelista.

"Pérez-Reverte escribió en una servilleta de papel todo Internet en una tarde", "Gibraltar no es español porque Pérez Reverte no tiene tiempo para tonterías"; "Perez Reverte llama al servicio de atención al cliente de una telefónica... y le solucionan el problema!", son algunos de los 'tuiteos' que pueden leerse en '#perezrevertefacts'. Otros prefieren incidir en sus cualidades literarias.

"Pérez Reverte ha ganado 15 veces el premio Planeta y 4 veces el Nobel, pero no dice nada por modestia...qué bondadoso!" o "Pérez Reverte no escribe sus libros, sus libros se escriben solos y le ponen de autor porque le tienen miedo".

"Pérez Reverte no bebe tequila, que eso es de moñas: bebe aguarrás y ácido de batería y wasabi en vez de limón y sal" es otro de los comentarios que pueden leerse sobre el escritor quien, de momento, no ha contestado.