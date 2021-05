Pere Aragonés propone "culminar la independencia" de Cataluña siguiendo el ejemplo de Escocia en su discurso de investidura

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha comprometido hoy en su discurso de investidura a trabajar para "culminar la independencia" de Cataluña y ha invocado el ejemplo de Escocia, emplazando a su vez a España a emular al Reino Unido y permitir un referéndum pactado.

Culminar la independencia de Cataluña

"Quiero ser presidente de la Generalitat para culminar la independencia de Cataluña, para hacer inevitable la amnistía y para ejercer con total libertad el derecho a la autodeterminación, gobernando para toda la ciudadanía, para el país entero", ha asegurado Pere Aragonés en su intervención.

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat se ha comprometido a impulsar un "Acuerdo Nacional por la Autodeterminación y la Amnistía", como "punto de encuentro de todo el soberanismo", que aglutine a partidos, instituciones y sociedad civil, ante "la necesidad de una confrontación cívica y pacífica para forzar al Estado a asumir la realidad hasta ahora negada".

Su "obsesión", ha dicho, es "superar el bloqueo actual y resolver de una vez por todas el conflicto entre Cataluña y el Estado español" a partir de la amnistía y la autodeterminación. "Quiero hacer como Escocia y me gustaría que el Estado español supiese hacer como el Reino Unido en 2014. Ni más ni menos. Hacer posible un referéndum y trabajar desde el primer día para ganarlo", ha destacado.

Pere Aragonés se ha mostrado convencido de que Escocia "volverá a votar" en referéndum y el Reino Unido "volverá a hacer todo lo posible para seducir a los escoceses y evitar democráticamente la independencia" de los escoceses.

La respuesta de Salvador Illa

Según el socialista Salvador Illa la independencia no pasará "porque vivimos en un estado de derecho" y le ha espetado a Pere Aragonés que "está repitiendo un error con base en una gran mentira del procés. Creo que es un error."

"Usted ha hablado de materializar la independencia de Cataluña: esto no pasará", advierte Salvador Illa a Pere Aragonés, quien asegura que este proceso "generará más frustración a la sociedad catalana". Para Salvador Illa "no empezamos con buen pie. Los pronósticos no son muy alentadores".

El diálogo

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonés, ha propuesto al líder del PSC, Salvador Illa, "un diálogo para hablar de todo" y para "levantar todos los vetos", incluidos los que sufre el Parlament cuando "se le impide hablar" sobre la monarquía o sobre la autodeterminación.

Ha sido durante la réplica a Salvador Illa. Pere Aragonés ha agradecido "el tono" empleado por el líder del PSC y también la oferta de apoyo para aprobar iniciativas en materia de lucha contra la Covid-19 y de reparto de los fondos europeos.

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonés, se abre así al diálogo que propone Salvador Illa pero "ahora bien, si dialogamos, luego ustedes no deben refugiarse en la interpretación restrictiva que está haciendo el Tribunal Constitucional, que cada día es peor".