Pedro Sánchez y Zapatero evitan saludarse en un acto en el Ateneo de Madrid

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han coincidido este jueves en la presentación de un libro de Jordi Sevilla, un acto en el que han evitado saludarse en público pese a la petición de los informadores gráficos para que lo hicieran.



El encuentro entre Sánchez y Zapatero -que han llegado por separado y se han visto en una sala donde no se encontraba la prensa- ha generado gran expectación mediática, después de la polémica que ha creado la reunión que el expresidente del Gobierno mantuvo con Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos.



Zapatero ha sido el primero en llegar al Ateneo de Madrid donde se ha visto rodeado por multitud de periodistas, a los que ha contado que había mantenido esta mañana una conversación con Luz Rodríguez, responsable de Empleo y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.



Luz Rodríguez se ha preguntado este jueves "a santo de qué" se reunía Zapatero con Pablo Iglesias y ha calificado esta cita de "sinsentido político", de "inadecuada" e "inoportuna".



"Sólo diré que Mariluz Rodríguez es una persona a la que tengo mucho afecto, a la que quiero mucho, que colaboró en mi Gobierno. Me ha llamado esta mañana, hemos hablado y muy bien la conversación", ha señalado Zapatero.



A preguntas de los informadores, ha asegurado que "no" se ha sentido dolido por esas declaraciones -"en absoluto, por favor", ha aseverado- y ha negado asimismo que haya división alguna en el PSOE.



Diez minutos después, ha llegado al acto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien se ha dirigido directamente a la sala donde aguardaba Zapatero junto a los otros participantes en el acto, por lo que el saludo entre ambos no ha podido ser recogido por los medios.



De hecho, los fotógrafos han reclamado a Sánchez y Zapatero que se dieran la mano, pero ambos han eludido el gesto mientras sonreían y bromeaban con los informadores gráficos.

Por su parte, el exministro socialista Jordi Sevilla ha asegurado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se saludaron este jueves en el despacho cuando no había cámaras, durante la presentación de su libro 'Seis meses que condujeron al rescate'. "Me parece que se está hinchando un globo que no da para tanto", ha dicho.

También ha asegurado que la realidad que el vivió no fue la'frialdad' de la que hablan los medios de comunicación. "No creo que el problema de este país sea si Zapatero y Sánchez se dan la mano", ha señalado, subrayando que se está hablando de una "anormalidad" en el PSOE que él no ha observado.

A la presentación del libro del exministro de Economía Jordi Sevilla (titulado "Seis meses que condujeron al rescate" y publicado por Ediciones Deusto) han asistido también la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado y el exministro de Exteriores del PP Josep Piqué.