Joaquim Bosch, sobre la posible imputación del PSOE: "Sería un hecho inédito tener un partido político imputado en las elecciones"

Con las elecciones generales en el punto de mira, el PSOE se podría enfrentar a un caso inédito, la imputación de un partido político en plena campaña electoral.

Por ello, el magistrado Joaquim Bosch ha analizado las implicaciones penales y políticas ante la solicitud presentada por el Partido Popular para imputar al PSOE en el marco de las causas judiciales que tienen abiertas. Preguntado sobre si le sorprendería que dicha decisión judicial se notificara de forma inminente, el juez ha apelado a la cautela a la espera de conocer las diligencias: "Es imposible de saber y, por tanto, más que sorprenderme, es ver los datos que se aportan porque hay piezas que han sido declaradas secretas, por tanto, ellos son los que tienen más datos".

"El PP ha pedido la imputación y el juez instructor tendrá que resolver. Por tanto, una vez se tome la decisión, con esa información sabremos mejor por qué se decide la imputación o no. No me atrevo a vaticinar nada", explica el magistrado.

Imputación en plena campaña electoral

A la pregunta sobre si acordar una imputación a escasos días de las elecciones supondría un hecho sin precedentes, el magistrado ha reconocido la trascendencia del escenario, defendiendo la independencia y el estricto criterio técnico de los instructores frente a los tiempos políticos: "Sin duda ninguna, el impacto que podría tener en la sociedad, encima con elecciones, sería enorme".

En todo caso, el magistrado cree que es una decisión que se adopta con criterios jurídicos, "ningún juez instructor de nuestro país responsable se atrevería a imputar sin indicios suficientes, pero tampoco tendría que dejar de hacerlo".

Aclara los límites legales de esta medida sobre los procesos electorales y si podría afectar a la confección de candidaturas: "Jurídicamente no, solo que el PSOE tendría que someterse a la comparecencia en la que podría aportar los datos que desvirtúen esos indicios, pero los efectos serían de tipo político, no jurídico. La cuestión sería más en la conmoción social que generaría con un partido político del país imputado".

Sobre el caso Biedma

Respecto a las informaciones que revelan presuntas maniobras contra Biedma por parte de estructuras paralelas, el juez ha calificado los hechos de extrema gravedad penal: "Me parece tremendo todo lo que se está publicando sobre ese acoso contra Biedma, todo lo que se está investigando me parece de gravedad. Es una trama que extorsionaba a miembros de la judicatura, Guardia Civil, Fiscalía y está penado con muchos años".

Por último, el magistrado ha abordado el drama social tras el trágico fallecimiento de Mari Carmen y la efectividad de las medidas de choque del Gobierno para contener los desalojos: "Ayer a las 9, al llegar, ya tenía la mesa llena de peticiones de desahucio porque entró en vigor el nuevo decreto. Estas situaciones están protegidas en otros países de Europa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.