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INDULTO EXFISCAL

El PP cree que Pedro Sánchez quiere indultar al ex fiscal general antes de las elecciones para "pagar rápido los favores"

El secretario general del Partido Popular y director de campaña, Miguel Tellado, afirma que el presidente del Gobierno quiere "pagar rápido" los favores.

Miguel Tellado en la 28ª Interparlamentaria del PP

El PP cree que Pedro Sánchez quiere indultar al ex fiscal general antes de las elecciones para "pagar rápido los favores" | Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular y director de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, ha asegurado, tras la entrevista de Pedro Sánchez en 'Eldiario.es' que no se descarta que el presidente del Gobierno quiera indultar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García.

Tellado señala que denota que Sánchez va a perder en las elecciones y que quiere "pagar rápido los favores" para evitar que éste cante.

La confirmación de Tellado

En un post en X, el secretario general lo ha afirmado, al ser preguntado Pedro Sánchez si el Consejo de Ministros va a aprobar el indulto para el ex fiscal general del Estado antes de las elecciones, que no lo descarta.

Afirma Sánchez al respecto, que el Ejecutivo está estudiando "todas las leyes y medidas" que les han quedado pendientes para ver la "factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo".

Según Tellado, el hecho de que Pedro Sánchez no descarte indultar a García Ortiz demuestra tres cosas. La primera, que él "sabe que va a perder". La segunda, que "tiene que pagar rápido los favores pendientes" porque, en su opinión si el "dócil" García Ortiz "flaquea" puede tener la "tentación de cantar".

Y en tercer lugar, cree que Pedro Sánchez va a "usar el Congreso para colar todos los disparates posibles". La conclusión del dirigente 'popular' es que el presidente del Gobierno "llegó a la política con trampas y se irá con más trampas". "Hay que barrerles en las urnas con contundencia. Lo haremos", ha remachado.

Más dirigentes del PP se suman

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, también se ha sumado a las palabras de Tellado afirmando que "de postre, un indulto para Alvarone", adjuntando una foto de una transcripción de la entrevista en la que afirma que

"no descarta indultarle".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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