Feijóo pide al Gobierno que se parezca más a su selección: "Den la cara por España"

La final del Mundial ha suscitado varias opiniones entre los líderes políticos de nuestro país, y el último ha sido Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, que en un acto en Santiago de Compostela como precampaña para las elecciones municipales, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez no se parezca a la selección española, admitiendo que a España "le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre", al igual que ha pedido a sus candidatos a las alcaldías que no le rindan pleitesía ni le llamen "el puto amo".

"Me gustaría que España se pareciese más a su selección, que vuelva a jugar en equipo", ha exclamado Feijóo en la clausura del acto de presentación de los candidatos del PP a las 52 capitales de provincia para las elecciones municipales del 21 de mayo de 2027.

El líder del PP ha exigido a sus candidatos "decencia", "servicio", "salir a ganar" y ha remarcado que "den la cara por España, que nos necesita más que nunca". También les ha pedido que no le rindan pleitesía admitiendo que "no quiero que me deis la razón cuando no lo tengo. Yo no quiero que me llaméis el puto amo, porque me daría vergüenza si alguno habla así".

Feijóo no ha perdido la oportunidad de criticar a los partidos políticos que no confían en la selección. "Están deseando que pierda España" en la final del Mundial de Fútbol porque son nacionalistas e independentistas y ha confirmado que "el domingo todo el PP de España será de un único equipo de fútbol que es la selección española".

Las urnas sentarán "sentencia" de un Gobierno

El líder del PP también ha querido hablar de su certeza de que las urnas se convertirán en la "sentencia" final del Gobierno. "El 'sanchismo' ya ha sido condenado en todas sus formas de corrupción y las urnas serán también su sentencia", ha asegurado en un acto celebrado en la Ciudad de la Cultura de Santiago, en el que ha destacado que es precisamente con los votos cuando al final se hará "justicia".

Ha recordado que todavía no hay fecha para que se celebren las generales, pero ha querido confesar que lo que cuenta es "el resultado". Su discurso ha estado lleno de referencias futbolísticas y le ha pedido a su equipo valores, ambición, trabajo duro, servicio y humildad, cualidades que él corresponderá. "Yo no quiero que me defendáis en lo indefendible. Yo no soy Sánchez", ha asegurado.

Feijóo tiene claro que ser líder de un partido político tiene un "tiempo limitado" y ha comentado que, sin duda alguna "tiene el mejor banquillo".

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