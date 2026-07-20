Donald Trump entrega a Rodri la copa del mundo e intenta colarse en la foto de campeones de España

La selección española se coronó el domingo como campeona del mundo contra Argentina. Los de Luis de la Fuente levantaron el segundo Mundial de España, pero durante la celebración hubo una persona que no quería abandonar el plano.

Se trata de Donald Trump, que volvió a situarse en el centro de la escena durante la entrega del trofeo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España ganó por 1-0 a Argentina en la final del torneo. El presidente de Estados Unidos y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron los encargados de entregar la copa al capitán español, Rodri Hernández.

Tras ello, el presidente estadounidense estuvo hablando con varios jugadores de la selección, aunque la escena llamó la atención porque algunos esperaban levantar el trofeo mientras Trump seguía muy cerca del grupo. Finalmente,y tras hacerle Infantino varios gestos diciéndole que se apártese, lo hizo, pero salió en la foto de la celebración de La Roja.

Durante la ceremonia, tanto Trump como Infantino recibieron abucheos de parte de algunos aficionados cuando saltaron al campo. La imagen recordó a lo que ya ocurrió en la final del Mundial de Clubes del año pasado, cuando Trump también se quedó en el escenario para aparecer en las fotos del festejo del Chelsea.

Felicitó a España

Más allá de la escena deportiva, Trump también habló de sus relaciones con España. Tras el partido, aseguró que ya no existen "tensiones" entre ambos países y dijo: "Hablé con España y les felicité por tener un gran equipo". Y añadió: "No, no tengo tensiones. No tengo tensiones con nadie".

El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones antes de subir al Air Force One, después de asistir a la final junto a otras autoridades. Su presencia en el estadio también estuvo marcada por la política, ya que en los últimos meses la relación entre Washington y Madrid ha estado tensada por asuntos como el gasto en defensa dentro de la OTAN.

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