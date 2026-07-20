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Caso Leire

El juez Pedraz cita Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez para "verificar" el clonado de su móvil en el caso Leire Díez

El magistrado lo imputó después de que un informe de la UCO apuntase a su participación "preeminente".

Juan Manuel Serrano Quintana

Juan Manuel Serrano Quintana Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El próximo miércoles 5 de agosto, Juan Manuel Serrano ha sido citado en la Audiencia Nacional para revisar el clonado de su teléfono móvil dentro del caso Leire Díez. El juez Pedraz ha convocado al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos con el objetivo de "verificar" la copia de su móvil, comprobar su número de identificación y decidir si se incorpora a la causa o si hace falta "un nuevo clonado en sede judicial" con él presente.

Según una providencia de 16 de julio, Serrano deberá acudir ante la letrada de la Administración de Justicia del juzgado para esta diligencia, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Cuando Pedraz le imputó en la causa, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que volcara y analizara el contenido del teléfono de Serrano. Con la citación de agosto, el juez quiere confirmar que esa copia se ha hecho correctamente antes de usarla como prueba en el procedimiento.

Hace unas semanas el magistrado imputó a Serrano después de que un informe de la UCO señalara su papel "preeminente" en dos ramas del caso: la presunta "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI" y una supuesta organización dedicada a boicotear causas judiciales. El informe recoge indicios de posibles prácticas ilegales en contratación pública y de maniobras relacionadas con procedimientos judiciales.

En la parte de adjudicaciones, el juez ve similitudes entre operaciones en Correos y otras empresas públicas participadas por la SEPI, como Mercasa o Enusa. Estas sospechas arrancan "con la irregular contratación de Leire Díez" como directora gerente de Filatelia, un cargo que dependía directamente de Serrano.

El magistrado intenta aclarar si Serrano se limitó "a consentir" una "ilícita operativa" de contratación o si su responsabilidad fue más allá y llegó a "impulsarla y dirigirla". También quiere determinar hasta qué punto pudo estar implicado en las supuestas maniobras para boicotear causas judiciales.

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