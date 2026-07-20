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Muere David Lucas, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, a los 58 años

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han confirmado la muerte de Lucas tras haber suspendido previamente su actividad de forma temporal.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, durante la inauguración del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 2026.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, durante la inauguración del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 2026. Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El exalcalde de Móstoles y actual secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha muerto a los 58 años tres semanas después de anunciar que suspendía de forma temporal su agenda y su actividad pública para enfrentarse a un tratamiento oncológico.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y del PSOE de Móstoles han confirmado la muerte del político socialista, quien el pasado 30 de junio anunciaba en sus redes sociales que "debido a un proceso cancerígeno" iba a suspender temporalmente su actividad como secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

"El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común. El compromiso y el trabajo de David Lucas deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar", indican desde el ministerio.

El departamento liderado por Isabel Rodríguez ha mandado asimismo el afecto de todos los trabajadores del ministerio junto a su familia, amigos y seres queridos.

Su trayectoria política como alcalde y senador

Nacido en Madrid en 1968 y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Lucas fue también senador electo por Madrid en la XII legislatura, aunque la mayor parte de su carrera política la desarrolló a nivel municipal en los municipios de Getafe (1999-2007), Madrid (2007-2011) y Móstoles (2011-2018).

En esta localidad, consiguió recuperar para el PSOE la Alcaldía en mayo de 2015 y fue primer edil del municipio desde el 13 de junio de 2015 hasta el 23 de enero de 2018, cuando dimitió por "motivos personales", traspasando a Noelia Posse el cargo de alcaldesa.

"El nombre de toda la familia socialista de Móstoles, queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia. David era un hombre inteligente, un gran político y una buena persona que pudo recuperar el gobierno de Móstoles para el PSOE. Sin duda dejó una gran huella en el socialismo de nuestra ciudad", ha añadido el actual secretario general del PSOE de Móstoles, Álex Martín.

Además de su recorrido como político, Lucas ha sido profesor de Derecho Financiero y Tributario en Historia del Derecho en la Universidad Carlos III; profesor de Derecho Financiero y Derecho Constitucional en la Universidad Nebrija, y profesor de Ciencia Política y Gestión y Administración Pública en la Complutense.

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