El pagador de Zapatero revela en un escrito que el ex presidente fue el presunto mediador en el rescate de Plus Ultra

El pagador y presunto testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero,Julio Martínez Martínez, ha enviado un escrito este lunes al magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama con "el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan" en el conocido como caso Plus Ultra.

En el documento, Julio Martínez Martínez admite que conocía "la existencia de Plus Ultra" en mayo de 2020, "cuando el señor Rodríguez Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía".

Además, admite que "el 16 de mayo de 2020 se pusieron en contacto con él los señores Martínez Sola (en referencia a Julio Martínez Sola dueño de Plus Ultra) y Roselli (Roberto Roselli CEO de la aerolínea) y le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Rodríguez Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación".

El empresario subraya que él "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada. Su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor. En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", indica el escrito.

Martínez señala que la empresa Análisis Relevante "se constituyó con la finalidad de prestación de apoyo, asesoría y otros servicios en el ámbito de la organización y gestión" en la que el principal consultor, Zapatero, enviara informes sobre estrategia, relaciones internacionales y otras cuestiones, e impartiera conferencias según fueran requiriendo los clientes. "Tras varias reuniones, se acordó que los socios de la mercantil serían el señor Martínez con una participación del 75%, y don Sergio Sánchez del restante 25%. El planteamiento inicial fue que don Sergio, por su condición de periodista, finalizaría los informes que elaborara el consultor, informes que después maquetaría la mercantil Whathefav, con quien se estableció una iguala por importe de 3.000 euros mensuales, que se pagó hasta el año 2025. El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes".

Zapatero se habría encargado de captar de clientes

Asimismo, el empresario alicantino subraya que "precisamente por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales, el señor Rodríguez Zapatero captó a las cuatro empresas que contrataron con Análisis Relevante hasta el año 2025. Los contratos suscritos con estos clientes fueron, generalmente, unos modelos que tenían prediseñados en la empresa".

Martínez Martínez también confiesa que el 30/07/2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante "en el que se acordaron unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA. Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero. Adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación, el 19/01/2021 se firmó un contrato entre Plus Ultra y la mercantil Idella Consulenza Estrategica S.L., mediante el que la primera se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida a Idella, en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionada por la SEPI".

En el escrito, la defensa del empresario "durante los meses que siguieron a la firma del contrato, consistió fundamentalmente en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada". "De todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra". La concesión del crédito se aprobó en Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021.

Cuando el pasado 17 de junio, el ex presidente declaró ante el juez Calama negó de forma categórica haber ejercido influencia alguna en favor de la aerolínea Plus Utra ni ante ningún miembro de la Sepi ni ante cualquier funcionario público.