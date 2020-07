Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acuerdan "respetar las estrategias de cada organización sobre cómo hacer oposición"

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han hablado este lunes por teléfono de la "insostenible" situación del PP, pero han convenido "respetar las estrategias diferentes de cada organización sobre cómo hacer oposición" al partido de Rajoy.

Según fuentes de Podemos, Iglesias ha propuesto a Sánchez retirar su moción de censura contra Rajoy, a cambio de que la presenten los socialistas; una oferta que ha hecho pública poco después el secretario de Organización, Pablo Echenique.

El entorno del líder del PSOE señala que éste ha conversado con Iglesias sobre la situación de España, pero no aclara qué posición le ha trasladado sobre la moción de censura.

Durante la campaña de las primarias, Sánchez ha defendido que el PSOE no puede descartar una moción de censura contra Rajoy, pero que no impulsará ninguna que no cuente con la mayoría parlamentaria necesaria para prosperar.

Fuentes de ambos partidos han coincidido en que ha sido Iglesias quien ha llamado a Sánchez para felicitarle por su victoria en las primarias, frente a Susana Díaz y Patxi López. Tras su charla, ambos se han emplazado a seguir dialogando de manera continua y a mantener una relación fluida. Relación que también han retomado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el que fuera jefe de gabinete del líder del PSOE, Juan Manuel Serrano.