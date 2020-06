Pedro Sánchez intenta reeditar los pactos de la Investidura y mira ya hacia los Presupuestos

Pedro Sánchez quiere evitar sorpresas de última hora antes de la votación de la nueva prórroga de estado de alarma por coronavirus, hasta el 21 de junio, y esta vez se ha dado prisa para recomponer los apoyos de los partidos que le llevaron al Gobierno, entre ellos, el PNV y Esquerra Republicana.

Ayer, en rueda de prensa, Sánchez anunció que "la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada, en la Fase 3, se traslada a las comunidades autónomas" y esa era precisamente una de las exigencias que le pedían sus socios, dar más peso a las Comunidades.

Sánchez ya no necesita a Cs

Sánchez ha aceptado y los nacionalistas vascos volverán a votar "sí" a la sexta prórroga del estado de alarma.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, ya ha dicho que "la única mayoría viable es la de la investidura" y que es precisamente ahí "donde tendría que trabajar el gobierno".

Y Esquerra pasa del no en la última votación a la abstención. Los Republicanos se alegran de que su pacto con Sánchez -dicen- convierta a Ciudadanos en "irrelevante" hasta el punto que han afirmado que no dejarán "que Cs interfiera en la resolución del conflicto político", ha afirmado Marta Vilalta, portavoz de ERC.

Con esta suma, los votos de Ciudadanos ya no son necesarios, pero aún así, siguen negociando su apoyo y dicen que "no les importa lo que vote el resto". Edmundo Bal , portavoz adjunto de Cs ya ha asegurado que "CS va a decidir su voto pensando en su política útil y no pensando en lo que votan el resto de los partidos".

PP y Vox creen que Sánchez tiene un plan B

El Gobierno quiere contar con su apoyo para arrinconar a PP y Vox que se mantienen en el no al estado de alarma.

Para los populares sigue habiendo un plan B: "No caben firmas ni con Bildu ni retomar la mesa de la independencia" dice categoricamente Cuca Gamarra, vicepresidenta del Partido Popular.

También Vox dice que "el Gobierno solo busca protegerse a sí mismo".

¿Y los presupuestos?

Después de dos años en el poder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha conseguido aprobar unos presupuestos, y sigue gestionando las últimas cuentas de Rajoy. La pandemia del coronavirus frenó en seco los presupuestos del 2020 pero el gobierno empieza ya a trabajar para aprobar unos nuevos en 2021.