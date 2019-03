Pedro Sánchez ofrecerá en el Congreso un discurso de Estado en plena escalada de tensión en Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dispone a protagonizar un discurso "de Estado" durante su comparecencia ante el pleno del Congreso para dar cuenta de la situación política en Cataluña y en plena escalada de tensión en la comunidad.

Sánchez, según fuentes del Ejecutivo, hará una intervención ante los diputados centrada en lo que considera que necesita España en un momento como el actual y ante los riesgos que suponen las posiciones radicales.

Riesgos tanto por el hecho de que no se respete la legalidad en Cataluña como por las consecuencias de dar alas a partidos como Vox tras los resultados conseguidos en las elecciones en Andalucía.

Su comparecencia llega en un momento de aumento de la tensión en Cataluña y después de que el Ejecutivo haya conminado a la Generalitat a impedir la acción de los Comités de Defensa de la República.

El lunes el Gobierno alertó por carta a la Generalitat de que ordenará la "intervención" de las fuerzas de seguridad del Estado si los Mossos no ejercen su función de "garantizar el orden público" después de los graves incidentes vividos en los peajes de varias autopistas catalanes durante el pasado fin de semana.

El Govern ha acogido con "sorpresa" las cartas enviadas por el Gobierno central, al que ha pedido que no se "vuelva a equivocar" aplicando el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Hoy, Sánchez pretende reiterar su disposición al diálogo pero, a la vez, mostrar la firmeza del Ejecutivo dejando claro que no puede permitir acciones que se salten la legalidad.

Pero no está previsto en principio que plantee medidas concretas ante la situación catalana pese a que el PP, a través de su vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, haya instado al Gobierno a dejar de ser "cobarde" en Cataluña y le haya emplazado a aplicar un 155 "sin complejos". Demanda que reiterará en el pleno de hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha acusado a Pedro Sánchez de no proteger a los ciudadanos y le ha advertido de que si no actúa será el responsable de lo que ocurra.

Además de Cataluña, Sánchez informará al pleno de los acuerdos sobre el 'brexit' alcanzados en el último Consejo Europeo y que, según el presidente del Gobierno, suponen "un triple blindaje histórico sobre Gibraltar". Pero ese acuerdo no se votó finalmente ayer en el Parlamento británico después de que se diera por seguro que no iba a conseguir el aval de la Cámara.

Una vez finalice la comparecencia de Sánchez, tendrá lugar la sesión de control en la que el líder del PP, Pablo Casado, preguntará al presidente del Gobierno "si va a cumplir su palabra y convocar elecciones". Desde Cs, Albert Rivera, también querrá saber si para el Ejecutivo "la actual situación política responde a las necesidades de la sociedad española". Gabriel Rufián, de ERC, pedirá a Sánchez que aclare si va a tomar alguna medida para "intentar frenar el crecimiento de la ultraderecha en España", en referencia a la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas.