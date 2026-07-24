¿Qué significa la emergencia nacional declarada por los incendios de Madrid y Ávila?

La madrugada del jueves, concretamente sobre las 00.20 horas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aceptó la petición formulada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y declaró la emergencia de interés nacional en el territorio madrileño y en la provincia de Ávila, gravemente afectados por los cuatro fuegos que avanzan sin control debido a los fuertes vientos y que ya han obligado a evacuar a alrededor de 11.500 personas.

La declaración de emergencia de interés nacional supone activar el máximo nivel previsto en el sistema español de Protección Civil. Se utiliza ante situaciones de riesgo extremo que afectan a varias comunidades, desbordan la capacidad ordinaria de respuesta o requieren una coordinación superior por el número de personas amenazadas y los recursos necesarios. Por tanto, desde este momento, el Gobierno central asume la dirección de la crisis y coordina, bajo un mando único, todos los medios estatales, autonómicos y municipales desplegados para hacer frente a las llamas.

Cuatro niveles de emergencia

En España hay cuatro niveles operativos para clasificar la emergencia de los incendios forestales, del 0 al 3. Se asigna uno u otro en función de su gravedad, el peligro para la población y la capacidad de los servicios para combatirlos.

El nivel 0 se asigna a fuegos que afectan únicamente a terreno forestal y pueden ser controlados con los medios ordinarios de la comunidad autónoma .

se asigna a fuegos que y pueden ser controlados con los . El nivel 1 se activa cuando existe una posible amenaza para viviendas, infraestructuras o personas , aunque la gestión sigue siendo autonómica .

se activa cuando existe una posible , aunque la . El nivel 2 corresponde a incendios que superan la capacidad de respuesta local o regional y requieren medios estatales, como la Unidad Militar de Emergencias o las brigadas BRIF. Sin embargo, la comunidad autónoma conserva la dirección del operativo.

corresponde a incendios que y requieren medios estatales, como la Unidad Militar de Emergencias o las brigadas BRIF. Sin embargo, la comunidad autónoma conserva la dirección del operativo. El nivel 3 equivale a la emergencia de interés nacional y es el más alto. En esta fase, el Gobierno central toma el mando directo debido a la existencia de un riesgo extremo para la población, los bienes o el medio natural.

¿Estado de alarma en España?

La emergencia de interés nacional no significa de manera directa un estado de alarma en el país, ya que, por sí sola, no introduce restricciones generales de derechos ni medidas excepcionales de ámbito nacional.

Sin embargo, permite coordinar con mayor rapidez decisiones como la evacuación de municipios, el confinamiento de vecinos, el cierre de carreteras o la suspensión de actividades en las zonas amenazadas.

La legislación también permite utilizar temporalmente instalaciones o bienes privados cuando sean imprescindibles para proteger a la población, con las compensaciones que correspondan. En cuanto a los ciudadanos, deben cumplir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.

Marlaska, el máximo responsable

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pasa a ser la máxima autoridad responsable de la emergencia. La dirección operativa queda encomendada al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

No obstante, en este caso, Madrid y Castilla y León no dejan de participar en la gestión. Sus servicios de emergencia continúan trabajando, pero quedan integrados en el operativo nacional y deben actuar de acuerdo con las prioridades establecidas por el mando único.

Una vez declarada la emergencia, Interior podrá solicitar bomberos, helicópteros, aviones, ambulancias, maquinaria pesada o equipos especializados desde cualquier punto del país y distribuirlos entre los distintos frentes en función de la gravedad de la situación. También podrá reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, si fuera necesario, canalizar una petición de ayuda internacional mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Indemnizaciones a los afectados

A diferencia de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, conocida popularmente como zona catastrófica, la emergencia de interés nacional no conlleva de forma inmediata la concesión de indemnizaciones a los afectados.

La declaración actual se centra en la respuesta inmediata: proteger a la población, frenar las llamas y coordinar los medios disponibles. No obstante, dichas ayudas podrían aprobarse posteriormente y dirigirse a viviendas, negocios, explotaciones agrícolas e infraestructuras, además de incluir beneficios fiscales o medidas laborales.

A partir de ahora, el Gobierno decidirá las prioridades y el reparto de recursos entre Madrid y Ávila. El nivel 3 se mantendrá mientras los incendios requieran una dirección estatal y finalizará cuando puedan volver a ser gestionados mediante los mecanismos ordinarios de las comunidades autónomas.

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