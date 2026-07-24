Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

INCENDIOS

¿Qué significa la emergencia nacional declarada por los incendios de Madrid y Ávila?

Por primera vez en la historia de España, se ha declarado la emergencia de interés nacional por una catástrofe natural. La medida se ha activado por los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a Ávila. ¿Qué significa?

Marlaska visita el PMA de Cenicientos por los incendios en la Comunidad de Madrid.

Marlaska visita el PMA de Cenicientos por los incendios en la Comunidad de Madrid. Europa Press

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

La madrugada del jueves, concretamente sobre las 00.20 horas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aceptó la petición formulada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y declaró la emergencia de interés nacional en el territorio madrileño y en la provincia de Ávila, gravemente afectados por los cuatro fuegos que avanzan sin control debido a los fuertes vientos y que ya han obligado a evacuar a alrededor de 11.500 personas.

La declaración de emergencia de interés nacional supone activar el máximo nivel previsto en el sistema español de Protección Civil. Se utiliza ante situaciones de riesgo extremo que afectan a varias comunidades, desbordan la capacidad ordinaria de respuesta o requieren una coordinación superior por el número de personas amenazadas y los recursos necesarios. Por tanto, desde este momento, el Gobierno central asume la dirección de la crisis y coordina, bajo un mando único, todos los medios estatales, autonómicos y municipales desplegados para hacer frente a las llamas.

Cuatro niveles de emergencia

En España hay cuatro niveles operativos para clasificar la emergencia de los incendios forestales, del 0 al 3. Se asigna uno u otro en función de su gravedad, el peligro para la población y la capacidad de los servicios para combatirlos.

  • El nivel 0 se asigna a fuegos que afectan únicamente a terreno forestal y pueden ser controlados con los medios ordinarios de la comunidad autónoma.
  • El nivel 1 se activa cuando existe una posible amenaza para viviendas, infraestructuras o personas, aunque la gestión sigue siendo autonómica.
  • El nivel 2 corresponde a incendios que superan la capacidad de respuesta local o regional y requieren medios estatales, como la Unidad Militar de Emergencias o las brigadas BRIF. Sin embargo, la comunidad autónoma conserva la dirección del operativo.
  • El nivel 3 equivale a la emergencia de interés nacional y es el más alto. En esta fase, el Gobierno central toma el mando directo debido a la existencia de un riesgo extremo para la población, los bienes o el medio natural.

¿Estado de alarma en España?

La emergencia de interés nacional no significa de manera directa un estado de alarma en el país, ya que, por sí sola, no introduce restricciones generales de derechos ni medidas excepcionales de ámbito nacional.

Sin embargo, permite coordinar con mayor rapidez decisiones como la evacuación de municipios, el confinamiento de vecinos, el cierre de carreteras o la suspensión de actividades en las zonas amenazadas.

La legislación también permite utilizar temporalmente instalaciones o bienes privados cuando sean imprescindibles para proteger a la población, con las compensaciones que correspondan. En cuanto a los ciudadanos, deben cumplir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.

Marlaska, el máximo responsable

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pasa a ser la máxima autoridad responsable de la emergencia. La dirección operativa queda encomendada al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

No obstante, en este caso, Madrid y Castilla y León no dejan de participar en la gestión. Sus servicios de emergencia continúan trabajando, pero quedan integrados en el operativo nacional y deben actuar de acuerdo con las prioridades establecidas por el mando único.

Una vez declarada la emergencia, Interior podrá solicitar bomberos, helicópteros, aviones, ambulancias, maquinaria pesada o equipos especializados desde cualquier punto del país y distribuirlos entre los distintos frentes en función de la gravedad de la situación. También podrá reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, si fuera necesario, canalizar una petición de ayuda internacional mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Indemnizaciones a los afectados

A diferencia de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, conocida popularmente como zona catastrófica, la emergencia de interés nacional no conlleva de forma inmediata la concesión de indemnizaciones a los afectados.

La declaración actual se centra en la respuesta inmediata: proteger a la población, frenar las llamas y coordinar los medios disponibles. No obstante, dichas ayudas podrían aprobarse posteriormente y dirigirse a viviendas, negocios, explotaciones agrícolas e infraestructuras, además de incluir beneficios fiscales o medidas laborales.

A partir de ahora, el Gobierno decidirá las prioridades y el reparto de recursos entre Madrid y Ávila. El nivel 3 se mantendrá mientras los incendios requieran una dirección estatal y finalizará cuando puedan volver a ser gestionados mediante los mecanismos ordinarios de las comunidades autónomas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Zapatero defiende su inocencia y evita hablar de Julio Martínez: "Nadie va a poder decir que hice una sola influencia"

José Luis Rodríguez Zapatero

Publicidad

España

Las joyas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Anticorrupción pide revalorizar las joyas de Zapatero y ampliar su análisis

Marlaska visita el PMA de Cenicientos por los incendios en la Comunidad de Madrid.

¿Qué significa la emergencia nacional declarada por los incendios de Madrid y Ávila?

Marlaska comparece desde el puesto de mando para seguir la evolución de los incendios

Marlaska comparece desde el puesto de mando para seguir la evolución de los incendios

Fachada Tribunal de Cuentas
Amnistía

La Generalitat pide al Tribunal de Cuentas aplicar la amnistía en el caso procedimiento del 1-O

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla, a 22 de julio de 2026, en Tamajón, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España).
Incendios

Pedro Sánchez preside hoy el comité de coordinación del plan estatal de emergencias por los incendios en Madrid y Ávila

Imagen de Diana Morant, ministra de Ciencia
Congreso

El PP pide la dimisión de la ministra Diana Morant después de que les comparase con Hitler

Diana Morant comparó los pactos entre PP y Vox con "gobiernos criminales como los de Hitler". Estas polémicas palabras han provocado que desde el PP le piden que rectifique.

Feijóo viajará a Perú para asistir el martes a la toma de posesión de Keiko Fujimori
CASO ZAPATERO

El Gobierno mantiene su confianza en Zapatero mientras la oposición y los socios consideran insuficientes sus explicaciones

La oposición y los socios de gobierno consideran insuficientes las declaraciones del ex presidente, mientras que el PSOE mantiene su confianza.

Los Presupuestos Generales del Estado

Tres años sin presupuestos: Sánchez afronta una nueva derrota clave en el aniversario del 23J

José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo

Desde el origen de las joyas hasta el rescate de Plus Ultra: los titulares que deja José Luis Rodríguez Zapatero

Imagen del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán

El juez pide a cinco bancos información de más de 30 cuentas vinculadas al entorno familiar de Santos Cerdán

Publicidad